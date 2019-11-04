Samanyolu Haber /Gündem / 'Erdoğan'ın ABD gezisi yapılmayabilir' /04 Kasım 2019 16:51

'Erdoğan'ın ABD gezisi yapılmayabilir'

Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da yapılması planlanan ABD gezisini, Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen 'Ermeni soykırımı' iddiaları nedeniyle iptal edebileceği belirtildi.

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Reuters haber ajansına konuşan isminin açıklanmasını istemeyen üç Türk yetkili, Erdoğan'ın Temsilciler Meclisi'nin kararına tepki olarak Trump'ın davetini geri çevirebileceğini aktardı.

Erdoğan'ın gezisine ilişkin henüz son kararın verilmediğini belirten Türk yetkililer, Temsilciler Meclisi'nin kararının ziyareti gölgelediğini ve gezinin şimdilik 'beklemede' olduğunu söyledi. Yetkililer ayrıca, Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyon ve Ankara'nın S-400 alımı nedeniyle ABD Kongresindeki 'öfkeye' rağmen Trump ile Erdoğan ilişkilerinin güçlü olduğunu dile getirdi.

ABD Temsilciler Meclisi Ermeni soykırımı iddialarını resmen tanıyan bir karar tasarısını kabul etmiş, tasarı 11'e karşı 405 oyla Temsilciler Meclisi'inden geçmişti.
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