Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'ın ABD ziyaretinde yeni gelişme /06 Kasım 2019 23:27

Erdoğan'ın ABD ziyaretinde yeni gelişme

ABD'ye gidip gitmeyeceği Trump'ın yazdığı mektup yüzünden tartışma konusu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye gideceği tarih belli oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. 

Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. İki lider, ABD Başkanı Sayın Trump’ın daveti üzerine 13 Kasım Salı günü Washington’da görüşeceklerini yeniden teyit ettiler.

ABD Temsilciler Meclisi'nin "Ermeni soykırımını tanıyan yasa tasarısı" ve Türkiye'nin Suriye'ye yönelik harekâtı karşı yaptırım yasası tasarısını onaylamasının ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmişti. AKP kanadından gelen açıklamalarda bu konuda istişarelerin sürdüğü belirtilmiş, nihai kararın iki liderin telefon görüşmesinin ardından netleşeceği belirtilmişti.

TRUMP: ERDOĞAN'I DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Trump, “çok iyi bir görüşme” yaptıklarını belirttiği paylaşımında "Önümüzdeki Çarşamba Erdoğan'ı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı. 

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