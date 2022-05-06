Samanyolu Haber /Dünya / İşte Erdoğan'ın ABD'dedeki şaibeli vakfı TÜRKEN ile ilgili yeni belgeler /06 Mayıs 2022 09:33

İşte Erdoğan'ın ABD'dedeki şaibeli vakfı TÜRKEN ile ilgili yeni belgeler

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, ABD'de kurulan ve kuruluş belgesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan’ın imzası bulunan ve Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'ın yönetimde olduğu Türken Foundation ile ilgili belgeleri paylaştı. Bİlindiği gibi Yurter Özcan geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.

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Gerçek Gündem'in özel haberine göre, CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan ABD'de kurulan Türken Foundation hakkında dikkat çeken belgeleri açıkladı.

BAĞIŞ RAKAMLARI DİKKAT ÇEKTİ

CHP'nin ABD Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada Türken Foundation'un vergi beyannamesine ulaşıldığı bilgisi verilirken "ABD Gelir Dairesi (IRS)’den aldığımız bu resmi beyanname 1 Temmuz 2019 ve 30 Haziran 2020 arası tarihleri kapsıyor. Sadece o sene Türken Foundation’a 9.3 milyon dolar bağış gelmiş." detayı paylaşıldı.

ABD'DEKİ VAKIFTA BİLAL ERDOĞAN VE ESRA ALBAYRAK DETAYI

CHP ABD temsilcisi Yurter Özcan yaptığı açıklamada Türken Foundation'un 2014 senesinde ABD'de ENSAR ve TÜRGEV'in ortak kuruluşu olarak açıldığını hatırlattı.

Vakfın ülkedeki kuruluş belgesinde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın imzası bulunuyor. Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak ise vakfın yönetim kurulu üyeleri arasında yer alıyor.

BURS VE YURT İÇİN KURULDU: "TOPLAM BURS SIFIR DOLAR!"

Yurter Özcan yaptığı açıklamada, "ABD’li resmi makamlardan ulaştığımız, ABD Gelir Dairesi (IRS)’den aldığımız bu resmi beyanname 1 Temmuz 2019 ve 30 Haziran 2020 arası tarihleri kapsıyor. Sadece o sene Türken Foundation’a 9.3 milyon dolar bağış gelmiş. En son yapılan resmi vergi beyanı o olduğu için, son 2 senede yapılan bağışları henüz bilmiyoruz. 30 Haziran 2020 itibarıyla Türken Foundation’ın toplam varlığı 67 milyon dolar yani 1 milyar Türk lirası. Misyonu burs ve öğrencilere yurt sağlamak olan bu vakfın, son vergi beyannamesine göre o sene verdiği toplam burs ise sıfır dolar! Bu vakfın kendi beyanı. Ünlü boksör Muhammad Ali’nin çiftliğini satın alan ve New York Manhattan’da lüks bir gökdelen yapan bu vakfın gerçek amacı ne? Bu konuyu kamuoyu adına takip etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İşte o belgeler:






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