Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın ABD'deki toplantısında dikkat çeken Uber detayı /13 Kasım 2019 13:59

Erdoğan'ın ABD'deki toplantısında dikkat çeken Uber detayı

ABD'de bulunan Erdoğan Washington'da bazı şirketlerin temsilcileri ile Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirdi . Türkiye'de yatırımları olan şirket temsilcilerinin yanında Türkiye'deki faaliyetleri durdurulan Uber'in de bulunması dikkat çekti

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Amerika'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak ABD Ticaret Odası, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı’na katıldı.

Toplantıda aralarında Pepsico, Google, UPS, Hilton, The Coca Cola Company, GE, Citi, Uber, THY, Limak, TAV, Borusan, Kale Group gibi şirketlerin temsilcileri ve Türkiye Varlık Fonu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Nasdaq ve Amerika Ticaret Odası gibi kuruluşların temsilcileri de hazır bulundu.

UBER'DE TOPLANTIYA KATILDI
Sözcü'de yer alan habere göre Yuvarlak Masa Toplantısı’na Türkiye'deki faaliyetleri durdurulan Uber de katıldı. Uber'in katılması dikkat çekerken Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yıl yaptığı açıklama da, "Uber diye bir şey çıkmış, o iş bitti. Bizim taksicilik sistemi var. Bu nereden çıktı?" ifadelerini kullanmıştı.
 
Erdoğan'ın bu açıklaması Uber'in faaliyetlerinin sonlandırılmasına giden yolu açmıştı. Mahkeme Uber’e erişimin engellenmesi ve firmanın Türkiye’den men edilmesi talebiyle açılan davayı kabul etmiş, geçen ekim ayında Uber’in tüm faaliyetlerinin durdurulmasına ve internet sitelerine erişimin engellenmesine karar vermişti.
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