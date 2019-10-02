Erdoğan'ın AB'yi tehdit etmesinden sonra Eylül ayında göçmen sayısı patladı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Eylül ayında kaçmak üzereyken engellenen göçmen sayısını 20 bin 823 olarak açıkladı.





Birgün Gazetesi'nin haberine göre Göçmenlerin 11 bin 405’i denizlerde Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından alıkondu. Sahil Güvenlik, Jandarma ve Emniyet’in karada yakaladığı göçmen sayısı ise 9 bin 418 olarak açıklandı. Sadece bu yıl denizlerde hayatını kaybeden göçmen sayısının ise 29 olduğu öğrenildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 2017 yılının Eylül ayında denizlerde yakaladığı göçmen sayısı 3 bin 407, 2018 yılının Eylül ayında 3 bin 19 olmasına karşın bu yıl Eylül ayında bu sayı dört kat artarak 11 bin 405’e çıktı.





İstatistiklere göre Mayıs ayında 2 bin 605, Haziran ayında 3 bin 206, Temmuz ayında 5 bin 409 ve Ağustos ayında da 8 bin 430 göçmen denizlerde alıkondu. Denizlere açılamadan karada alıkonan göçmen sayısı da Mayıs ayında 2 bin 287, Haziran ayında 2 bin 270, Temmuz ayında 4 bin 632 ve Ağustos ayında 5 bin 769 olarak açıklandı. Geçtiğimiz dokuz ayda karada yakalanan göçmen sayısı 29 bin 311 olarak açıklandı. Yakalanan organizatör sayısı ise 495 olarak açıklandı. Denizlerde yakalanan 38 bin 199 göçmenle beraber toplam alıkonan göçmen sayısı 68 bini buldu.





BİN 602 GÖÇ OLAYI





2018 yılı Eylül ayında 88 göç olayı yaşanmasına karşın bu yıl aynı dönemde bu rakam yüzde 259 artarak 316’ya çıktı. 2018 yılının Ocak ve Eylül aylarını kapsayan dokuz aylık sürede ise 496 göç olayı belirlenirken bu yılın eylül ayı sonuna kadar toplam bin 107 göç olayı yaşandı. Yakalanan organizatör sayısının ise 180 olduğu açıklandı.





RAKAMLARDA BÜYÜK ARTIŞ





Bu yılın dokuz ayında yakalanan göçmen sayısı geçtiğimiz yıllarda alıkonan göçmen sayısından fazla oldu. Denizlerde yakalanan göçmen sayısının 2016 yılında 37 bin 130, 2017 yılında 21 bin 937, 2018 yılında da 26 bin 678 olmasına karşın bu yılın dokuz ayında 38 bin 199 göçmen alıkondu.