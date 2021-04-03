Erdoğan'ın açıkladığı AKP üye sayısı eksik çıktı









Siyasi partilerin sicilini tutan Yargıtay’ın rakamlarına göre, Erdoğan’ın son olarak parti kongresinde yaptığı, “Üye sayımız 13 milyon 500 bine ulaştı” açıklamasının gerçeği yansıtmadığı, partinin güncel üye sayısının ilan edilen bir önceki verilere göre düştüğü ve 11 milyon barajının altında kaldığı ortaya çıktı.







Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart’ta Ankara’da düzenlenen ‘AK Parti 7’nci Olağan Büyük Kongre’sinde yaptığı konuşmada üye sayılarına ilişkin kendisine ulaşan rakamlara değindi. Partisinin üye sayısının 13 milyonu aştığını belirten Erdoğan, “Hamdolsun şu ana kadar kurulduğumuzdan bu yana son olarak üye kayıtlarını istediğimde üye kayıt sayımız 13 milyon 500 bine ulaştı” ifadelerini kullandı.







Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın rakamlarına göre . AKP’nin 1 Nisan itibariyle güncel üye sayısı 10 milyon 984 bin 312’de kaldı.











Yargıtay 12 Ocak 2021 tarihinde AKP’nin üye sayısını 11 milyon 157 bin 566 olarak ilan etmişti. Erdoğan’ın arttığını ifade ettiği partisinin üye sayıları geride kalan yaklaşık dört ayda 173 bin 254 kişi azaldı.















CUMHUR İTTİFAKI ORTAĞI MHP’NİN ÜYE SAYISI AZALMAYA DEVAM EDİYOR

MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tek aday olarak katıldığı 12’nci Olağan Kongresi de 18 Mart tarihinde yapıldı. Cumhur İttifakı’nı sürdüreceklerini bir kez daha yineleyen Bahçeli’nin partisinin üye sayısı ise bu dönemde azaldı. 12 Ocak 2021 tarihinde 490 bin 131 üyesi olan MHP, geride kalan yaklaşık dört ayda 10 bin 934 üye kaybı yaşadı ve güncel üye sayısı 479 bin 197’a düştü.



Yargıtay’ın 11 Kasım 2020’deki verilerine göre partinin 492 bin 944 üyesi bulunurken geride kalan altı aydaki toplam üye kaybı ise 13 bin 747’ye ulaştı.





CHP’NİN ÜYE SAYISI ARTTI

Ana muhalefet partisi CHP’nin üye sayılarında azalma yaşandığı iddiaları da son dönemde gündeme geldi. Partinin son cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin istifasının ardından birçok il ve ilçede istifalar yaşandı. Bu istifaların partinin üye sayılarına nasıl yansıyacağı da merak konusu oldu.





Yargıtay’ın 12 Ocak’ta ilan ettiği sayılara göre 1 milyon 250 bin 635 üyesi bulunan CHP, geride kalan yaklaşık dört ayda üye sayısını 6 bin 475 arttırarak toplam 1 milyon 257 bin 110 üyeye ulaştı.



ÜYE SAYISINI EN ÇOK İYİ PARTİ ARTIRDI

Esnaf ziyaretleri kapsamında sahada olan Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti, geride kalan dönemde üye sayısını en çok artıran siyasi parti oldu. Üyelik kampanyalarına devam eden, ocak ayı ortasında 330 bin 450 üyeye sahip olan parti, üye sayısını 37 bin 894 kişi arttırarak 368 bin 344 üyeye ulaştı.







HDP’NİN ÜYE SAYISI AZALDI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) dava açtığı HDP’nin üye sayılarında ise azalma yaşandı. Yargıtay’ın verilerine göre 12 Ocak’ta 41 bin 39 üyesi olan partinin üye sayısı 511 azalarak 1 Nisan itibariyle güncel üye sayısı 40 bin 528 oldu.



DEVA, GELECEK PARTİSİ’Nİ GEÇTİ

AK Parti’den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi ile yine AK Parti’den ayrılan Ali Babacan’ın kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi’nin (DEVA) üye sayıları artmaya devam etti.





12 Ocak’ta 18 bin 281 üyesi olan Gelecek Partisi’nin üye sayısı 8 bin 930 kişi yükseldi ve toplam 27 bin 211’e ulaştı. DEVA ise yaklaşık dört ayda üye sayısını 14 bin 226 artırdı. Gelecek Partisi’ni üye sayılarında geçen DEVA’nın toplam üye sayısı iki kat artarak 1 Nisan itibariyle 30 bin 88 oldu.





Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı faaliyette bulunan siyasi partilerin üye sayısı verilerini güncelledi. Yaklaşık dört ay sonra 1 Nisan 2021 itibariyle açıklanan yeni rakamlara göre Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP’nin üye sayıları azaldı.