Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın açıklayacağını duyurduğu müjde belli oldu /04 Haziran 2021 21:03

Erdoğan'ın açıklayacağını duyurduğu müjde belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını duyurduğu müjde belli oldu.

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T24'te yer alan habere göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi yapıldığını duyurdu. Erdoğan, "Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı" derken, doğalgazın 2023 yılında kullanıma sunulması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Erdoğan, Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşletme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde konuştu. Fatih gemisinin Karadeniz'de yeni bir doğalgaz keşfi yaptığını belirten Erdoğan, Kanuni sondaj gemisi ile naklen bağlantı kurarak kuyuların üretime hazır hale gelmesine ilişkin faaliyete başlandığını belirtti.
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