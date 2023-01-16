Erdoğan'ın adaylık oyunu! Ömür boyu mu cumhurbaşkanı olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü kez seçilip seçilemeyeceği tartışması, 2018 seçimleri sonrası TBMM başkanlığı talebiyle Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim kararından ’13’üncü’ ibaresini silmesi tartışmaları farklı bir boyuta taşıdı.







Gazeteci Murat Yetkin, yazılarını yayımladığı sitesinden AKP yönetiminin15 Temmuz 2016 darbe girişiminin etkisiyle 2017’de hazırlıca olağanüstü hal koşullarında referanduma getirdiği anayasa değişikliğiyle ilgili eksikliklere ve şüphelere dikkat çekti.





İki önemli resmi belgeyi yayımlayarak "Erdoğan’ın adaylığı: ömür boyu mu sürecek?" yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasaya göre tekrar seçilip seçilmeyeceğine dair tartışmalara değinen Yetkin, "Son zamanlarda AK Parti gruplarında Anadolu’dan gelen partililerin söylediği Berkant’ın unutulmaz “Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek” şarkısını hatırlatıyor ama bu sohbetin zamanında AK Parti içinde de yapıldığı anlaşılıyor. O dönem AK Parti içindeki etkili hukukçulardan olan -şimdi Deva Sözcüsü- İdris Şahin o dönem yapılan bazı tartışmaları şöyle hatırlıyor: 'Anayasa’nın 101’inci maddesine geçici fıkra konulması ilk aşamada konuşuldu. Hesap şuydu. 2014-2109 dönemi tamamlanacak, Anayasa değişikliği ve Meclis çoğunluğuyla ikinci defa seçim geçici madde ile mümkün olacak. Böylece Erdoğan’ın 2019 seçimleri gibi 2024 seçimlerinde de adaylığı mümkün olacak ve 2024 seçimlerini de alıp 2029’e dek başta kalacak. Hatta o zaman parti çevrelerinde 'Ömür boyu mu yapacak? 2029’da 75-76 yaşına gelecek, yetmez mi?' gibi sohbetleri hatırlıyorum" dedi.