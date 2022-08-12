Erdoğan'ın aile dostu, yeni gözde müteahhit

İktidarın son yıllardaki gözde şirketleri arasında yer alan, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aile dostu Nusret Yıldırım’ın kurucusu olduğu Yapı ve Yapı İnşaat’a kamu kurumlarından miyarlarca liralık ihaleler veriliyor. Şirket son olarak da Karayolları Genel Müdürlüğü’nden ihale aldı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Karayolları Genel Müdürlüğü, 7 Temmuz tarihinde Sinop Ayancık’ın köy yollarındaki sel hasarlarının giderilmesi, trafik güvenliğinin sağlanması, köprü ve üst yapı işlerinin yapımı için bir ihale düzenledi. İhalenin 871 milyon 557 bin TL teklif veren Yapı ve Yapı İnşaat Şirketi’ne verildiği, Karayolları ile şirket arasında 2 Ağustos tarihinde sözleşme imzalandığı açıklandı.



PİSTLERİ KIRAN ŞİRKET

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, milyonlarca liralık ihale, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapılmıştı.





Milyonlarca liralık ihale, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapılmıştı. Bu ihale maddesi, uzun yıllardır adrese teslim ihale olarak yorumlanıyor.

Karayolları’nın milyonlarca liralık ihale verdiği şirket son aylarda Atatürk Havalimanı’nın pistlerinin kırmasıyla gündem olmuştu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ, tüm itirazlara rağmen Atatürk Havalimanı’na millet bahçesi yapmak için 29 Nisan'da pazarlık usulüyle bir ihale düzenledi. İhaleyi, 2 milyar 127 milyon 978 bin TL teklif veren Yapı ve Yapı Şirketi’nin aldığı açıklandı.









AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılında vefat eden Yapı ve Yapı Şirketi’nin kurucusu Nusret Yıldırım'ın cenazesine kardeşi Mustafa Erdoğan ile birlikte katılmıştı. Hatta Erdoğan ile Nusret Yıldırım’ın aile dostu oldukları Cumhurbaşkanlığı’nın resmi sitesine de yazıldı.





Cenazeye katılım haberini paylaşan Cumhurbaşkanlığı sitesi, "Cuma namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namazın ardından aile dostu Nusret Yıldırım’ın cenaze törenine katıldı" ifadeleri kullanarak, cenaze namazından fotoğrafları yayımladı. Şirketi şimdi de Nusret Yıldırım’ın oğlu Zafer Yıldırım yönetiyor.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Atatürk Havalimanı’nın pistlerini kıran şirkete, "O makinelerin müteahhiti; sana ise özel ilgi göstereceğiz” diyerek seslenmişti.





MİLYARLIK İHALELER





Şirketin devletten aldığı ihaleler arasında Antalya Hipodromu, Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi, İstanbul Finans Merkezi SPK Binası, Marmara Üniversitesi Başıbüyük Sağlık Yerleşkesi, Maltepe Sahili Spor ve Rekreasyon Alanları gibi milyarlarca liralık projeler de bulunuyor.





Ayrıca şirket, 2015 ile 2022 yılları arasında kamudan 23 ayrı ihale aldı. Bu 23 ihaleyle kamunun kasasından şirkete ödenen para da 25 milyar 557 milyon 750 bin TL’yi buluyor.





Şirketin en fazla ihale aldığı kamu kurumlarının başında ise TOKİ ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı geliyor. Şirket, TOKİ’den 3,2 milyar TL değerinde 6, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan 10, 4 milyar TL değerinde 3 ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nden ise yaklaşık 10 milyar TL değerinde 6 ihale aldı.