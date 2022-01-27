Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın AKOM yalanını İBB ifşa etti /27 Ocak 2022 19:25

Erdoğan'ın AKOM yalanını İBB ifşa etti

Son yalanının NTV ekranlarından söyleyen AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dakikalar içinde yalanlandı. Erdoğan, İBB Başkanlığı döneminde kar yağışı gibi durumlarda AKOM’da sabahladığını söylerken, İBB AKOM’un Erdoğan'dan sonra kurulduğu ortaya çıktı. Erdoğan’ın beraber sabahladıklarını söylediği belediye başkanlarından da itiraz geldi.

SHABER3.COM

Daha önce birçok kez yalan söylediği belgelenen Erdoğan, son olarak İstanbul’da yaşanan kar krizinde balıkçıya giden Ekrem İmamoğlu’nu eleştirirken yalan söyledi.

Tayyip Erdoğan NTV’de katıldığı canlı yayında bu yalanlarına bir yenisini daha ekledi. 1994-1998 yılları arasındaki belediye başkanlığı döneminde, yoğun kar yağışı gibi durumlarda AKOM’da diğer belediyelerle bir araya geldiklerini söyledi

AKOM’un Erdoğan’dan sonra İBB Başkanlığı yapan Ali Müfit Gürtuna döneminde kurulduğu ortaya çıktı.



DEPREMDEN SONRA KURULDU
İBB’nin web sitesinde AKOM’un kuruluşuna dair şu bilgiler yer alıyor: “AKOM, 17 Ağustos 1999 depreminin ardından, İstanbul’da her türlü doğal afetin öncesinden bitimine kadar geçen sürede, afetin en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıylaİstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı kurumlar arasında iş bölümü, koordinasyon ve işbirliğini sağlamak İBB Başkanı ve İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) gelecek emirler doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin üzerine düşen görevleri koordine etmek üzere, 7269 sayılı Afet Kanunu, 586 sayılı Kararname,5393 sayılı Belediye Kanunu,5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,12.12.2000 tarih ve 686 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile 12 Aralık 2000 tarihinde kurulmuştur.

BARİ BİZİ KARIŞTIRMA
Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde Zeytinburnu Belediye Başkanlığı görevini yapan Adil Emecan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Erdoğan’ı yalanladı.

Emacan, “Sayın Cumhurbaşkanı. Biz daha ölmedik. Aynı dönem belediye başkanlığı yaptık. Bizi bir kere bile bu amaçla toplamadın. Kaldı ki AKOM da yoktu. Bari olmayana bizi katma”

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'ın AKOM yalanını İBB ifşa etti Sonraki Haber >>

Promptera kendini kaptırınca...

Promptera kendini kaptırınca...

Kılıçdaroğlu'ndan 'vatansever bürokratlar' çıkışı

Kılıçdaroğlu'ndan 'vatansever bürokratlar' çıkışı

İşte yeni havalimanı kargo binasının çökme anı

İşte yeni havalimanı kargo binasının çökme anı

KHK’lıların mağduriyetleri telafi edilmeli

KHK’lıların mağduriyetleri telafi edilmeli

Kar altında 'Ucuz ekmek' kuyruğu

Kar altında 'Ucuz ekmek' kuyruğu

AİHM Başkanı Spano’ya Hidayet Karaca ve Mehmet Baransu sorusu!

AİHM Başkanı Spano’ya Hidayet Karaca ve Mehmet Baransu sorusu!

Cem Uzan'dan 2022 için dolar tahmini

Cem Uzan'dan 2022 için dolar tahmini

Algı operasyonu tam gaz

Algı operasyonu tam gaz

Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video

Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video

Kriz fırsatçıları yine sahnede: Karda mahsur kalanlara 2 köfte 45 lira

Kriz fırsatçıları yine sahnede: Karda mahsur kalanlara 2 köfte 45 lira
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:26:41