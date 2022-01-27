Erdoğan'ın AKOM yalanını İBB ifşa etti

Daha önce birçok kez yalan söylediği belgelenen Erdoğan, son olarak İstanbul’da yaşanan kar krizinde balıkçıya giden Ekrem İmamoğlu’nu eleştirirken yalan söyledi.





Tayyip Erdoğan NTV’de katıldığı canlı yayında bu yalanlarına bir yenisini daha ekledi. 1994-1998 yılları arasındaki belediye başkanlığı döneminde, yoğun kar yağışı gibi durumlarda AKOM’da diğer belediyelerle bir araya geldiklerini söyledi





AKOM’un Erdoğan’dan sonra İBB Başkanlığı yapan Ali Müfit Gürtuna döneminde kurulduğu ortaya çıktı.













DEPREMDEN SONRA KURULDU

İBB’nin web sitesinde AKOM’un kuruluşuna dair şu bilgiler yer alıyor: “AKOM, 17 Ağustos 1999 depreminin ardından, İstanbul’da her türlü doğal afetin öncesinden bitimine kadar geçen sürede, afetin en az zararla atlatılmasını sağlamak amacıylaİstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı kurumlar arasında iş bölümü, koordinasyon ve işbirliğini sağlamak İBB Başkanı ve İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) gelecek emirler doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin üzerine düşen görevleri koordine etmek üzere, 7269 sayılı Afet Kanunu, 586 sayılı Kararname,5393 sayılı Belediye Kanunu,5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,12.12.2000 tarih ve 686 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile 12 Aralık 2000 tarihinde kurulmuştur.





BARİ BİZİ KARIŞTIRMA

Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde Zeytinburnu Belediye Başkanlığı görevini yapan Adil Emecan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Erdoğan’ı yalanladı.





Emacan, “Sayın Cumhurbaşkanı. Biz daha ölmedik. Aynı dönem belediye başkanlığı yaptık. Bizi bir kere bile bu amaçla toplamadın. Kaldı ki AKOM da yoktu. Bari olmayana bizi katma”



