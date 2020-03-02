Erdoğan'ın AKP rozeti taktıkları zaten kendi adamlarıymış

Son haftalarda AKP'ye katılan bazı belediye başkanların iktidar partisi içerisinde farklı bir tartışma başlattığı öğrenildi. Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre transfer diye rozet takılan başkanların bir bölümünün 2019'da AKP'nin aday göstermediği belediye başkanları olduğu anlaşıldı. Bağımsız seçime giren bu isimlerin, AKP'nin adaylarını geride bırakarak başkan seçildiği kaydedildi. AKP'li bazı yöneticiler, “Bu arkadaşlarımızın aday yapılmasını engelleyenler, şimdi birlikte rozet takma fotoğrafı veriyor” eleştirisi yaptı.







BAĞIMSIZ ADAYLAR





AKP, son haftalarda 5'erli gruplar halinde belediye başkanlarını transfer etmeye başladı. Katılan başkanların büyük bir bölümünün bağımsız olması dikkat çekti. Bu transferler, parti içinde farklı değerlendirmelere neden oldu.





‘BUNUN HESABI VERİLMELİ’





AKP'li yöneticilerden bazıları, transferlerle ilgili şu yorumu yaptı: “2019 yılında bizde olan bazı belediyeleri kaybettik. Çünkü başarılı olan başkanları bazı illerde milletvekilleri, il yönetimi istemedi. Onlar da gitti bağımsız aday oldu, seçimi kazandılar. Şimdi aynı isimlere rozet takıyoruz. Bu başkanların adaylığını kim engellemişse hesabını vermeli. Hem karşı çıkıyorlar hem de döndüğünde el kaldırıp birlikte fotoğraf çektiriyorlar.”





İŞTE GİDİP GELENLER





Fethiye Atlı/ Elazığ Keban: 2014'te yüzde 59'la başkan oldu. 2019'da AKP'den istifa edip bağımsız olarak seçime girdi kazandı. Şimdi partisine geri döndü.





Fatih Kayacan/Afyon Bolvadin: 2014 seçimlerinde Bolvadin'i yüzde 55'le kazandı. 2019'da AKP'den aday gösterilmeyince seçime bağımsız girdi. Yüzde 31 oy aldı.





Zekiye Tekin/Bilecik Pazar Yeri: 2014'te yüzde 52 ile başkan oldu. 2019'da aday gösterilmedi. Bağımsız seçime giren Tekin yüzde 41'le yeniden başkan seçildi.





Münir Şahin/Bilecik Osmaneli: 2014 yılında belediye başkanlığını yüzde 39 oyla kazandı. Aday yapılmayan Münir Şahin, bağımsız girdiği seçimde yüzde 37 oy aldı.