Erdoğan'ın Alevi açılımı: Tüm cemevleri başkanlığa bağlanacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'nde düzenlenen Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.







Buradaki konuşmasında cemevleri için yeni hazırlanan düzenlemeyi açıklayan Erdoğan, “Kültür ve Cemevleri Başkanlığı kurulacak” dedi.







"KURUMSAL YAPI BÜNYESİNDE KADRO VERİLECEK"

Konuya dair ayrıntıları da paylaşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:





"Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesinde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, cemevlerinin tamamınn yönetimini yürütecektir. Tüm çalışmalar bu kurumsal yapı altında, kamu güvencesi desteği ve denetimiyle yürütülecektir. Böylece cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanmak suyu, bakım giderlerinin karşılanması ve imar planlarındaki yeriyle ilgili tüm sorunlar çözülmüş olacaktır. Alevi- Bektaşi inanç önderlerinden talep edenlere de bu kurumsal yapı bünyesinde kadro verilecektir."





Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:





"Mekanların tüm meselelerinin devlet nezdinde takibini yapacak kurumsal bir yapı kuruyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesinde Alev Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, cemevlerinin tamamınn yönetimini yürütecektir. Tüm çalışmalar bu kurumsal yapı altında, kamu güvencesi desteği ve denetimiyle yürütülecektir. Böylece cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanmak suyu, bakım giderlerinin karşılanması ve imar planlarındaki yeriyle ilgili tüm sorunlar çözülmüş olacaktır. Alevi- Bektaşi inanç önderlerinden talep edenlere de bu kurumsal yapı bünyesinde kadro verilecektir."





