Erdoğan'ın Almanya'ya ziyareti neden iptal oldu ?

Erdoğan , 2023 yılının ilk yurtdışı seyahatini önce Polonya ardından da Almanya’ya yapmaya hazırlanıyordu. Rusya-Ukrayna savaşı, enerji krizi, Türkiye-AB ilişkileri gibi konu başlıklarının konuşulması beklenen ziyaret , 27-28 Ocak tarihlerinde önce Varşova’ya ardından da Berlin'e planlanıyordu. Ancak Alman medyası yaşanan bir krizin ziyareti zora soktuğunu duyurdu.
AKP Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün Almanya'nın Neuss kentindeki konuşmasında sarf ettiği "Yaşama hakkı tanımayacağız" sözleri iki ülke arasındaki krizin başlıca sebebi. Berlin-Ankara hattında diplomatik gerilime yol açan konuşma ile ilgili bir çok sivil toplum örgütü suç duyurusunda bulunmuş. Alman Medyasında geni bir şekilde eleştirilmişti
Görünen o ki Düsseldorf savcılığının inceleme başlattığı konuşma Erdoğan'ın çok istediği Almanya ziyaretini de etkiledi.
Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) yer alan habere göre Almanya Başbakanı Scholz'un dış politika danışmanı Jens Plötner ile Erdoğan danışmanı İbrahim Kalın, toplantının konuları ve zamanı konusunda anlaşamadı. Ziyaret sırasında Alman tarafı, AKP Milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün seçim kampanyasında Neuss'taki konuşmasını alenen eleştirmek istedi. Erdoğan tarafı bu konunun görüşülmesini istemedi. Bu sebeple görüşmeler tıkandı.
Erdoğan'ın Almanya ziyareti , Almanya Kamoyunda da ' Erdoğan'ın seçim öncesi , kendi iç kamuoyunda kullanacağı bir koz verileceği gerekçesi ile' çok tartışılıyor .
Türk hükümet temsilcilerinin seçim kampanyasına katılmaları, özellikle Nisan 2017'de Türkiye'de yapılan anayasa referandumu öncesinde, Berlin ile Ankara arasında ciddi gerilimlere yol açmıştı. Aynı yılın Haziran ayında Almanya , seçimlerden önceki üç ay boyunca AB dışı ülkelerden gelen "yetkililer" için seçim kampanyalarını yasakladı. Yeni yasaya göre AB üyesi olmayan siyasetçilerin bu dönem dışında Almanya'da Türkiyeli seçmenlere yönelik gösterileri Federal Hükümet tarafından izin almak zorunda
O dönemde, Ankara tarafından ağır bir şekilde eleştirilen düzenleme, kısa bir süre sonra Hamburg'daki G20 zirvesi oturum aralarında yurttaşlarıyla konuşmak isteyen Erdoğan'ı engellemişti
AKP çevrelerinden artık seçim kampanyasının federal hükümetin yasağına uyacağı söylendi. Ancak federal hükümetin yasağı halihazırda Almanya'da kampanya yürüten muhalefet partilerine uygulaması bekleniyor.
Erdoğan için yurtdışı seçmen dengeleri değiştirmek açısından önemli .
Haziran 2018'deki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, neredeyse yarısı Almanya'da olmak üzere üç milyondan fazla Türk seçmen yurtdışında oy kullandı Böylece yurtdışındaki Türkler, yaklaşık 60 milyon Türk seçmenin yüzde 5'ini oluşturuyor.
Yurtdışındaki seçmenler yakın bir seçim sonucu olması durumunda teraziyi değiştirebilirler.
Geleneksel olarak Erdoğan, Almanya'daki desteğine güveniyor
2018 seçimlerinde Türkiye genelinde oyların neredeyse yüzde 53'ünü alan Erdoğan Almanya'daki oyların neredeyse yüzde 65'ini aldı
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