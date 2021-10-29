Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın araba masalı kısa sürdü /29 Ekim 2021 14:03

Erdoğan'ın araba masalı kısa sürdü

Muhalefetin ekonomi eleştirilerine ''Her evde 2-3 araba var'' diyerek tepki gösteren AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediklerini Eurostat verileri yalanladı. Türkiye, Avrupa'da kişi başına en az otomobilin düştüğü ülke durumunda.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Şu anda her evde araba var, kapıcısında araba var, şu anda ikinci el araba yetişmiyor. Bunları nasıl görmemezlikten geliyorsun” sözleriyle muhalefeti eleştirirken veriler başka bir tablo ortaya koyuyor. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) rakamları “Türkiye’de kişi başına düşen araç sayısı ne kadar? Avrupa ülkelerinde durum ne?” sorularına yanıt veriyor.

Kronos'un haberine göre, 2019 yılında Avrupa ülkeleri arasında kişi başına en az aracın düştüğü ülke Türkiye oldu. Türkiye’de her 100 kişiden sadece 15’inin otomobili bulunuyor. Bu alanda, Makedonya, Romanya ve Letonya gibi ülkelerin gerisinde kalan Türkiye, 31 ülke arasında son sırada yer alıyor.

Kişi başına otomobil sayısında Avrupa Birliği (AB) ortalaması Türkiye’yi neredeyse 5’e katladı. 27 üyeli AB’de her 100 kişiden 50’sinin otomobili bulunuyor. Bu alanda AB ülkeleri arasında zirvede ise Lüksemburg yer alıyor. Lüksemburg’da her 100 kişiden 68.1’inin aracı bulunuyor. Lüksemburg’un ardından 66.3 ile İtalya, 64.5 ile Güney Kıbrıs ve 64.2 ile Finlandiya geliyor. Türkiye gibi AB’ye aday ülkeler arasında yer alan Makedonya’da ise her 100 kişiden 20.5’inin otomobili bulunuyor.



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