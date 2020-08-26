Erdoğan'ın arkadaşı AKP'li Belediye Başkanını tehdit etti

‘500 bin liralık rüşvet’ iddiasının olduğu Serik Belediyesi’ne AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkadaşı Yenişafak Gazetesi sahibi Nuri Albayrak’ın holdingine bağlı Sistemli Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’nin 5 adet taşınmaza haciz işlemi başlatması Belediye Meclis toplantısında ele alındı.





Dün gerçekleşen toplantıda Serik Belediyesi CHP’li Meclis üyesi Mehmet Ali Karacan, şirketin haciz ile ilgili belediye meclis üyelerine gönderdiği notta Belediye Başkanı Enver Aputkan’na yönelik ‘ruh hastalığı olduğu’ ve ‘istifa etmesi gerektiği’ yönündeki açıklamaları hatırlattı. Karacan şirketin bu açıklamasına tepki göstererek, şunları söyledi: “(Dün) Sabah 09:30 civarında tüm meclis üyelerine gelen Bildiriyi millet ittifakı adına şiddetle kınıyorum. Bizler demokrasiye,sandığa inanmış insanlarız ve böyle bir gelenekten geliyoruz.Seçilmiş belediye başkanına ağır itham ve hakaretler bulunan bir mektubu kabul etmemiz mümkün değil. ‘Belediye başkanı istifa etsin, borçlarda kolaylık yaparız’ tarzı kabul edilemez. Bu ilk önce Serik halkına saygısızlıktır. Seçim ile gelen seçim ile gider.”













‘AKP İLE BÜYÜYEN BİR ŞİRKET’





Karacan şirketin AKP iktidarı döneminde büyüdüğünü hatırlatarak, şunları söyledi: “Açık ve net konuşuyorum, Albayraklar yandaş bir firmadır. Daha önce bu şirketi biz anlatmıştık. Şirket kurucusu 1994 yılı İstanbul Belediyesi meclis üyesi, şirket sahibinin kızının nikah şahidi ise Cumhurbaşkanı. AKP ile büyüyen bir şirket. Maalesef tüm Türkiye’de onlarca AKP belediyesini kanser gibi sömüren bir şirket. 173 dönümlük arazimiz satılıyor Çandır’da, Serik Belediyesi’ne tahsis ediliyor ve kısa bir süre sonra aynı şirket tarafından borçlara karşılık icra konuluyor. Ankara’dan gelen ortaya gol vuruşu olmuş.” Belediye Başkanı Aputkan ise şirketin açıklamasını konun anlaşılması için önemli olduğunu belirterek, göreve geldiği günden bu yana kaynakların doğru kullanıldığı zaman ilçede çok güzel şeyler yapılacağına inandığını belirtti. “Hep birlikte hareket ederek, bu sıkıntılı dönemden Serik’i kurtarmamız lazım” diyen Aputkan, belediyenin 300 milyona yakın borcu olduğunu vurguladı. Aputkan, şirket ile 31 Mart 2019 tarihinden 10 gün önce anlaşma imzalandığını ve 5 taşınmazın şirkete haciz olarak icra müdürlüğüne bildirildiğini açıkladı.









‘SES ÇIKARMASAYDIM, SORUN ÇIKMAZDI’





Aputkan, ülkede Yıldırım ve Yılmaz soy isimli çok aile olduğunu ve bu firmanın da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile soy isim benzerliği dışında bir bağının olmadığını söyledi. Şirketin “Belediye Başkanı istifa ederse, özür dilerse” açıklamalarını hatırlatan Aputkan, şirketin Albayrak soy ismini kullanarak, belediyeyi kullandığını ifade etti. Yaşananlara ses çıkarmasaydı sorun çıkmayacağını belirten Aputkan, “Öyle kolay değil” diye vurguladı. ‘





TELEFONDA BENİ TEHDİT ETTİ’





Aputkan, şirketin kendisini telefonla aradığını belirterek, "Yazıyla tehdit etmişler, telefonla da tehdit. Telefonla arandı, ifade şu ‘Ben birçok belediye başkanı gördüm. Türkiye’nin her belediyesiyle, CHP’siyle de iş yapıyorum. Türkiye’deki belediye başkanlarının ne olduğunu bilirim’. Gerisini nokta nokta geçiyorum. İlk telefon görüşmemizde bana söylenen bu. İnsana, belediye başkanına bakış açısı bu” diye konuştu.







