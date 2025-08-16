Erdoğan'ın atadığı komutan YAŞ'tan hemen sonra emekliliğini istedi

T24’ün haberine göre, Orgeneral Yeni için emeklilik işlemlerinin başlatıldığı ifade edildi.



YAŞ kararları kapsamında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın sürpriz bir şekilde emekliye ayrılması dikkat çekmişti. Gürak’ın Genelkurmay’daki en yakın ekibinde yer alan 2. Başkan Orgeneral Kemal Yeni de aynı kararlarla Ankara’dan Erzincan’a atanmıştı. Ancak Yeni’nin, bu görevlendirme sonrası Genelkurmay’a “emeklilik” dilekçesi sunduğu bilgisi kulislere yansıdı.



Askerî kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Orgeneral Yeni’nin emeklilik kararında, kıdem sırasına rağmen kendisinden daha genç olan Orgeneral Levent Ergün’ün Malatya’daki 2. Ordu Komutanlığı’ndan alınarak Genelkurmay 2. Başkanı yapılmasının etkili olduğu öne sürülüyor.



Orgeneral Kemal Yeni daha önce Ege Ordusu Komutanlığı görevini yürütürken, Orgeneral Metin Gürak’ın Genelkurmay Başkanı olmasının ardından Ankara’ya Genelkurmay 2. Başkanı olarak getirilmişti. Gürak’ın emekliye sevk edilmesiyle birlikte Yeni’nin Erzincan’daki 3. Ordu Komutanlığı’na tayini yapılmıştı.



Yeni’nin emeklilik talebinin kabul edilmesi halinde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde boşalan 3. Ordu Komutanlığı için yeni bir atama yapılması gerekecek.