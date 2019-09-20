Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın Avukatı da istifa ediyor /20 Eylül 2019 10:29

Erdoğan'ın Avukatı da istifa ediyor

Bir dönem Erdoğan’ın, avukatlığını yapan AKP eski Kırklareli Milletvekili Şenol Gürşan “Düzelmeyi bırakın, daha da kötüye gitmeye başladı. Gelinen noktada ekonomi ortada.” diyerek istifa kararı aldı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Pınarhisar Cezaevi’nde kaldığı günlerde avukatlığını yapan AKP eski Kırklareli Milletvekili Şenol Gürşan’ın partisinden istifa edeceği öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta AKP’den istifa eden rski başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte hareket ettiği belirtilen Gürşan, “Ben de ayrılacağım. Sadece teşkilatlar anlamında değil, en tepeden aşağıya kadar mental yorgunluğu var” dedi.



AKP eski Kırklareli Milletvekili Şenol Gürşan AKP içinde Refah Partisi kökenli isimlerden biri. 

1994 yılında Tayyip Bey İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu seçimde Gürşan da Refah Partisi Pınarhisar Belediye Başkan adayı idi. Erdoğan ile tanışıklığı ise daha eski . Avukat Şenol Gürşan daha sonraki yıllarda Refah Partisi İl başkanlığı yaptı. Hatta Refah Partisi kapanınca açılan 'Kayıp Trilyon' davasında mahkum oldu ve 2004 yılında cezaevinde kaldı. 


Gürşan'ın yolu  Erdoğan ile  1999'da şiir yüzünden cezaevine girdiğinde yeniden kesişti.
O dönemde Erdoğan için 4 ay kalacak cezaevi aranırken Şenol Gürşan'ın da ısrarıyla Pınarhisar seçilmişti. 4 ay Erdoğan'a en yakın isim olan  Gürşan avukatlığını da üstlendi. 
Cezaevine gelen gidenleri organize eden Şenol Gürşan Emine Erdoğan'ı da misafir etti. 

2007'de milletkevili adayı olduğunda YSK kayıp trilyon davası sebebiyle Şenol Gürşan'ın adaylığını reddetti. Kanun değişikliği ile 2011'de milletvekili olan Gürşan Emine Hanıma da yakın bir isim. Hatta milletvekili olmasında Emine Hanım'ın da etkili olduğu söylenir. 

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