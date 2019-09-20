Erdoğan'ın Avukatı da istifa ediyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Pınarhisar Cezaevi’nde kaldığı günlerde avukatlığını yapan AKP eski Kırklareli Milletvekili Şenol Gürşan’ın partisinden istifa edeceği öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta AKP’den istifa eden rski başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte hareket ettiği belirtilen Gürşan, “Ben de ayrılacağım. Sadece teşkilatlar anlamında değil, en tepeden aşağıya kadar mental yorgunluğu var” dedi.

AKP eski Kırklareli Milletvekili Şenol Gürşan AKP içinde Refah Partisi kökenli isimlerden biri.



1994 yılında Tayyip Bey İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu seçimde Gürşan da Refah Partisi Pınarhisar Belediye Başkan adayı idi. Erdoğan ile tanışıklığı ise daha eski . Avukat Şenol Gürşan daha sonraki yıllarda Refah Partisi İl başkanlığı yaptı. Hatta Refah Partisi kapanınca açılan 'Kayıp Trilyon' davasında mahkum oldu ve 2004 yılında cezaevinde kaldı.









Gürşan'ın yolu Erdoğan ile 1999'da şiir yüzünden cezaevine girdiğinde yeniden kesişti.

O dönemde Erdoğan için 4 ay kalacak cezaevi aranırken Şenol Gürşan'ın da ısrarıyla Pınarhisar seçilmişti. 4 ay Erdoğan'a en yakın isim olan Gürşan avukatlığını da üstlendi.

Cezaevine gelen gidenleri organize eden Şenol Gürşan Emine Erdoğan'ı da misafir etti.





2007'de milletkevili adayı olduğunda YSK kayıp trilyon davası sebebiyle Şenol Gürşan'ın adaylığını reddetti. Kanun değişikliği ile 2011'de milletvekili olan Gürşan Emine Hanıma da yakın bir isim. Hatta milletvekili olmasında Emine Hanım'ın da etkili olduğu söylenir.



