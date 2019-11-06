Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın avukatı, iş insanını tehdit etti /06 Kasım 2019 11:57

Erdoğan'ın avukatı, iş insanını tehdit etti

Antalya’da yargılanan iş insanı Ufuk Cömertoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel’in kendisini tehdit ettiğini söyledi

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Cumhuriyet'in haberine göre  Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Tutuksuz yargılanan  Ufuk Cömertoğlu, şu iddialarda bulundu:

Ee olur mu öyle şey, sonra bir tane de avukat var, Ahmet Özel. Beni tehdit etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok yakın arkadaşıyla gittim oraya, o da kendisi hacıdır, ‘Allah’a inanan insanım, gelirim her yerde ifade veririm, gerekirse Cumhurbaşkanına da çıkarız’ dedi. Beni tehdit etti, ‘Senin hakimini değiştiririm, sana gerekli cezayı veririm, siz bu çocuklardan ayrılacaksınız, bunlara malın fazlasını vereceksiniz’ dedi. Evet, arkadaşımın yanında dedi ve şahidim de var. Tehdit etti. İhtar var, mahkemeye daha önce de oğlum çekti bununla ilgili. Efendim olmaz ki böyle.

Biz tırnaklarımızla yaptık. Kumpas kurdular bize. İstanbul’da, beraat da verdiler, ‘Beraat da alırım, senin beraatini da alırım, ben hallederim’ dedi. ‘Çünkü, Ömer Gür’e beraat alan benim, Fettah Tamince’ye beraat (takipsizlik) alan benim’. Size sığındım, yani adaletinize sığındım. Çünkü bunlar mafya, çete olmuşlar. Adaletin çetesi bunlar. 

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