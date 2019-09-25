Erdoğan'ın avukatı kül tablası istedi, savcı koşa koşa getirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin yargıya nasıl müdahale ettiğini çarpıcı bir örnek vererek anlattı.





AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'a sormadan mahkemelerden karar çıkmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Ben şunu asla içime sindiremem, kül tablasını getir buraya dediği zaman Erdoğan'ın avukatı, savcı koşa koşa gidip kül tablasını götürüyor." dedi.





KILIÇDAROĞLU: AVUKATLARI ERDOĞAN'IN TALEBİNİ DİLLENDİRİYOR

Yargının bağımsızlığın kaybettiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Hâkim bağımsızlığını kaybeden noktaya geldi. Çoğu zaman Saray'ın taleplerini Erdoğan'ın avukatları Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nda dillendiriyor, mahkeme başkanına, savcıya dillendiriyor. O talep çerçevesinde de karar alınıyor. Davalarına baktıkları kişilerden de dolar bazında astronomik ücretler talep ediyorlar." diye konuştu.





Kılıçdaroğlu, "Böyle bir tabloyu Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) kaldırmaması lazım. Ben bunları söylerken birilerinin ismini zorunluluktan veriyorum. Böyle onlarca, binlerce örnek var." ifadelerini kullandı.





Emekli hesap Uzmanı Tolga Yıldırım için İstanbul Kadıköy Moda Camii'nde düzenlenen cenaze merasimine katılan Kılıçdaroğlu daha sonra kameraların karşısına geçti.





CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın yargıyı kendisine bağladığını ve hâkim-savcıların Erdoğan'dan gelen talimatlara göre karar verdiğini söyledi.





"TÜRKİYE'NİN TEK ADAM REJİMİNDEN KURTULMASI LAZIM"





CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:





"(İyi Parti lideri Meral Akşener'in açıklamaları) Akşener'in düşüncelerine katılıyoruz. Türkiye'nin tek adam rejiminden kurtulması lazım. Türkiye ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya. Dünyada itibarı sıfırlanan bir Türkiye var. Güçlerin bir kişinin elinde toplanan bir Türkiye var.





Bırakın partileri bu ülkede huzur isteyen herkes bu düzenden rahatsız. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet sistemi hiçbir yarar getirmedi. Türkiye bunu denedi, yaşadı ve gördü, bundan kurtulması lazım. Bu demek değildir ki eski sisteme dönelim.







"ERDOĞAN HANGİ YÜZLE MİLLETİN KARŞISINA GEÇİP OY İSTEYECEK?"





(Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Erdoğan) Elbette seçilemeyecek. Yeter artık milletin yakasından düşmesi lazım. Enflasyon var, mutfakta yangın var. Hangi yüzle milletin karşısına çıkıp 'bana oy verin' diyecek? Harcanan paraların hesabını veriyorlar mı?"