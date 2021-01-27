Erdoğan'ın avukatını 1,5 yıl sonra gönderdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Doğan İnal'a verilen vekaleti sonlandırarak avukatlıktan azletti. Azilname, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu imzasıyla 13 Ocak'ta gönderildi.





Azilnamede, belediye bünyesinde 101 avukatın olduğu ve kamu hizmetinin kurum personeli tarafından yürütüleceği belirtildi.





Azilnamede şu ifadeler yer aldı: "Kamu hizmetlerinin kamu personeli tarafından yerine getirilmesi Anayasamız ve 657 sayılı kanunda yer almış düzenlemeler olmakla, belediyemiz ile sizin de dahil olduğunuz serbest çalışan avukatlar arasında daha önceki dönemlerde yapılmış olan özel vekalet sözleşmelerinin incelenmesi neticesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sözleşmeli ve kadrolu olarak 101 avukat istihdam edilmesine rağmen, bir kısım davaların içerisinde sizin de yer aldığınız serbest avukatlar aracılığıyla yürütüldüğü belirlenmiştir.





Tarafınız ile yapılan vekalet sözleşmesine dayanak alınan 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 118/h maddesiyle belediye başkanına verilen 'büyükşehir belediyesini özel avukatlara temsil ettirme' yetkisi ancak istisnai durumlarda başvurulacak bir yetki olup, tarafınızla yapılan vekalet sözleşmesi yetkili organlardan alınması gerekli bir karara da dayanmamaktadır.





Azilnameye konu vekalet sözleşmesinin ücrete yönelik hükümlerinin idaremizce incelenmesi sonucunda da belediyemiz aleyhine hükümler içerdiği görülmüş, aramızda mevcut vekalet ilişkisinin yeniden gözden geçirilmesi gerekliliği doğmuştur.





Görülen lüzum üzerine sizi bu günden itibaren vekaletten ve vekaletname ile tarafınıza verilmiş olan tüm yetkilerden azleder, tarafınıza verilmiş olan vekaletnameye dayanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına herhangi bir işlem yapmaya yetkili olmadığınızı bildiririm."