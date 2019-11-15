Erdoğan'ın avukatları dilekçe verdi: Bu üç kişiyi savunmayacağız

Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen aralarında dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan ve bakanlar kurulu üyelerinin olduğu devlet yetkililerinin kriptolu telefonlarının dinlenmesi iddiasıyla ilgili davada dikkati çeken bir gelişme yaşandı.





Müştekiler arasında yer alan eski bakanlar Sadullah Ergin, Ali Babacan ve Beşir Atalay’ın yeni parti kurmak için AKP’den istifa etmelerinin ardından Erdoğan’ın avukatları üç eski bakanın müdafiliğinden istifa etti.







AVUKATLAR DİLEKÇE VERDİ





Avukatlar Muammer Cemaloğlu ve Burhanettin Sevencan, dosyanın şu an bulunduğu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22'nci Ceza Dairesi’ne dilekçe verdi.





Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre “Mesleki olarak gördüğüm lüzum üzerine katılan vekilliğinden çekiliyoruz.” denilen dilekçede istifa kararının üç eski bakana tebliğ edilmesi istendi.



