Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın avukatları dilekçe verdi: Bu üç kişiyi savunmayacağız /15 Kasım 2019 11:17

Erdoğan'ın avukatları dilekçe verdi: Bu üç kişiyi savunmayacağız

Tayyip Erdoğan’ın avukatları, devlet yetkililerinin kriptolu telefonlarının usulsüz dinlenmesi iddiasıyla açılan davada, müşteki eski bakanlar Ali Babacan, Sadullah Ergin ve Beşir Atalay’ın avukatlığından istifa ettiler.

SHABER3.COM

Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen aralarında dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan ve bakanlar kurulu üyelerinin olduğu devlet yetkililerinin kriptolu telefonlarının dinlenmesi iddiasıyla ilgili davada dikkati çeken bir gelişme yaşandı. 

Müştekiler arasında yer alan eski bakanlar Sadullah Ergin, Ali Babacan ve Beşir Atalay’ın yeni parti kurmak için AKP’den istifa etmelerinin ardından Erdoğan’ın avukatları üç eski bakanın müdafiliğinden istifa etti. 

AVUKATLAR DİLEKÇE VERDİ

Avukatlar Muammer Cemaloğlu ve Burhanettin Sevencan, dosyanın şu an bulunduğu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22'nci Ceza Dairesi’ne dilekçe verdi.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre “Mesleki olarak gördüğüm lüzum üzerine katılan vekilliğinden çekiliyoruz.” denilen dilekçede istifa kararının üç eski bakana tebliğ edilmesi istendi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'ın avukatları dilekçe verdi: Bu üç kişiyi... Sonraki Haber >>

Anne sütünden mahrum bebekler için 'özgürlük' dediler

Anne sütünden mahrum bebekler için 'özgürlük' dediler

Konya Valisi öğretmeni fırçaladı

Konya Valisi öğretmeni fırçaladı

Meydanlarda hapisteki bebekleri anlattılar

Meydanlarda hapisteki bebekleri anlattılar

Yandaş yazarın zor anları

Yandaş yazarın zor anları

Tutsak bebeklerin Avrupa Parlamentosundaki sesi oldu

Tutsak bebeklerin Avrupa Parlamentosundaki sesi oldu

KHK'lıları mezarda göreve iade ettiler

KHK'lıları mezarda göreve iade ettiler

Özgürlük yolcularının şarkısı...

Özgürlük yolcularının şarkısı...

Ağabeyim çok hasta, ne olur onun için bir şeyler yapın...

Ağabeyim çok hasta, ne olur onun için bir şeyler yapın...

İstanbul'da eski istihbaratçıya suikast!

İstanbul'da eski istihbaratçıya suikast!

Erdoğan'a canlı yayında TL dersi!

Erdoğan'a canlı yayında TL dersi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:49:44