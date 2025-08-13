Erdoğan'ın 'bağımsız yargı'sından Özel'e jet 'lan' soruşturması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçeceğini doğrularken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da sert çıkmıştı. Özel, bugün yaptığı açıklamada, “Lan sen Aydın’dan tekme tokat kovuldun 31 Mart’ta. Üçüncü kez, dördüncü kez yendik seni. Sen Aydın’ı almak, ‘Aziz İhsan Aktaş üzerinden ya içeri tıkıl ya partime katıl’ demekle oluyorsa ben sana ne diyeyim? Bu mu mertlik?” ifadelerini kullanmıştı.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise bu sözleri gerekçe gösterilerek Özel’e soruşturma başlatıldığını duyurdu ve şunları kaydetti: “CHP Genel Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Haddi aşan ve saygı sınırları dışındaki bu sözler, 86 milyon vatandaşımızı temsil eden iradeye yöneltilmiş açık bir saldırıdır. Siyaset, edep ve ahlak sınırları içinde yapılır. CHP Genel Başkanının kullandığı bu yakışıksız dil, artık sadece bir üslup sorunu olmaktan çıkmış; siyasi nezaketi aşan bir hal almıştır. Karalama ve iftira siyaseti yapanlara milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla geçit vermeyecektir.”

Özgür Özel ne demişti?



CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi’nde ziyaret ettikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, şöyle konuşmuştu:



“Özlem Çerçioğlu’na gidip şunu söylüyorlar. ‘Aziz İhsan Aktaş ile çalışmışsın, ya içeri atıl ya gel partime katıl.’ Olay bundan ibarettir arkadaşlar. Özlem Çerçioğlu suçsuz olduğunu iddia edip bu haksızlığa karşı içeride yatan bu kadar mert adam varken bu mertliği gösteremeyip Tayyip Erdoğan’a… Karşısına üç kere rakip çıkarıp CHP adayını yenemeyen Tayyip Erdoğan’ın Aydın’ı almaya… Kelime oyunu yapıyor, ‘Ne kadar Aydın var’, yarın için. Lan sen Aydın’dan tekme tokat kovuldun 31 Mart’ta. Üçüncü kez, dördüncü kez yendik seni. Sen Aydın’ı almak, ‘Aziz İhsan Aktaş üzerinden ya içeri tıkıl ya partime katıl’ demekle oluyorsa ben sana ne diyeyim? Bu mu mertlik? Bu mu senin siyasetteki mücadele gücün? Böyle mi alacaksın Aydın’ı? Bir dahakinde yine alacağım Aydın’ı. Ege’de bir tane ilde kaldın mı? Kilis’i almışım ben, Kastamonu’yu almışım. Kırklareli’ni almışım, Kırıkkale’yi almışım. Böyle mi alacaksın Aydın’ı? Ya içeri tıkıl ya partime katıl. Yazıklar olsun!”