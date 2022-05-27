Erdoğan'ın Bakanına göre 'Uzaya gitmek bir lüks değil'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu" görevine ilişkin olarak konuştu.





Kendisinin gidemeyeceğini çünkü kapalı ortamlarda bulunamayacağını söyleyen Varank, "Klostrofobim var" dedi. Hürriyet yazarı Hande Fırat'a konuşan Bakan Varank, "Ekonomi bu haldeyken uzay lüks değil mi" sorusuna şu yanıtı verdi:





"Uzay bir lüks değil. Yarış hatta artık savaş. Rusya, Ukrayna’nın altyapısını vurunca Elon Musk’ın uyduları ile Ukrayna harekete geçebildi.





Artık dünyada etki oluşturmak uzaydan geçiyor. Hindistan’ın kişi başına düşen milli geliri 1900 dolar ama uzay çalışmalarında öndeler.





Uzay alanında yetişmiş gençler var, bu adımları atmazsak ben onlara ne alternatif sunacağım? Muhtarlara özel kalem mi yapacağım?





Sonraki hedeflerimiz aya insansız hava aracı göndermek, tüm uydu kabiliyetini tek elde toplamak, en büyük gözlemevini kurmak.”