Erdoğan'ın Başdanışmanı bu sefer AKP'li Bakanı hedef aldı: 'Bu ne duyarsızlıktır!'

Hedef gösteren sosyal paylaşımları ile zaman zaman tepki çeken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın yeni hedefi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy oldu.





Saral, Ersoy'u Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği "Kültür Yolu Festivali" üzerinden hedef aldı.





"Gazze’de çocuklar hala can çekişirken, analar yavrularını kucaklarına alamadan mezara uğurlarken, vatan uğruna kara toprağa verdiğimiz 12 şehidimizin, yiğidimizin henüz kanı kurumamış, analarının göz yaşı dinmemişken" ifadeleri ile sözlerine başlayan Saral, doğrudan Mehmet Nuri Ersoy'a seslenerek şu ifadeleri kaydetti:





"Bu milletin kalbi yanarken, siz nasıl güldünüz? Gözyaşları dinmemiş anaların, şehit ailelerinin acısı bu kadar mı değersiz sizin gözünüzde? Bu ne büyük duyarsızlıktır, ne büyük kopuştur milletin ruhundan!"





BAKAN ERSOY'A SARAY'DAN SERT ÇIKIŞ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral'ın X paylaşımı şu şekilde:





"Sayın Kültür ve Turizm Bakanı,





Gazze’de çocuklar hala can çekişirken, analar yavrularını kucaklarına alamadan mezara uğurlarken, vatan uğruna kara toprağa verdiğimiz 12 şehidimizin, yiğidimizin henüz kanı kurumamış, analarının göz yaşı dinmemişken. Trabzon’da “Kültür Yolu Festivali” adı altında sahneler kurup, şarkılarla, danslarla eğlence tertip ederken hiç mi kalbiniz bizar olmadı!? Hiç mi vicdanınız sızlamadı?





Bu milletin kalbi yanarken, siz nasıl güldünüz? Gözyaşları dinmemiş anaların, şehit ailelerinin acısı bu kadar mı değersiz sizin gözünüzde? Bu ne büyük duyarsızlıktır, ne büyük kopuştur milletin ruhundan!





Bu milletin evlatları can verirken, sizden beklenen çalgı değil, eğlence değil; vakarla bir duruştu! Milletimizin yüreği kan ağlarken sahnelerde parlayan ışıklar, vicdanlarda kara bir leke olarak kalacaktır! Ve bu duyarsızlığınıza şahit olan halkımız infial halindedir bunu bilesiniz!"





BAKANLIKLA DERDİ İLK DEĞİL

Saral daha önce İsrailli bir piyanistin konserinin iptal edilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na seslenişte bulunmuştu.





Saral, "Kültür Bakanlığı’na açıkça sesleniyoruz: Bu millet sizin görevinizi; sanat adı altında zalimlerin sözcülüğüne değil, kendi değerlerine sahip çıkmanız için verdi! Bu yanlıştan derhal dönülmelidir. Aksi halde milletin kalbinde hem siz, hem de bu program çoktan hükmünü yitirmiştir" ifadelerini kullanmıştı.





Konser, daha sonra Kaymakamlık kararı ile iptal edilmişti.





ALTAYLI'YI DA HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, daha önce yaptığı bir paylaşımda gazeteci Fatih Altaylı hakkında, "Suyun ısınmaya başladı" paylaşımını yapmıştı.





Altaylı, bu paylaşımdan kısa bir süre sonra "cumhurbaşkanına tehdit" suçlamasıyla gözaltına alınarak tutuklanmıştı.