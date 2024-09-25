Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın başdanışmanı Bulut'un İsrail mesajı AKP'yi karıştırdı: 'Abuk subuk totocuların...' /25 Eylül 2024 14:18

Erdoğan'ın başdanışmanı Bulut'un İsrail mesajı AKP'yi karıştırdı: 'Abuk subuk totocuların...'

Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut, İsrail'in Türkiye'ye saldıracağını iddia etti. "İsrail kısa bir süre içinde Mescid-İ Aksa ve diğer kutsallarımıza saldıracak. Arkasından Sayın Cumhurbaşkanı'mızın defalarca belirttiği gibi hedef Türk yurdu olacak" diyen Bulut'a AKP'li Mücahit Birinci ile Mehmet Metiner'den tepki geldi.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Türkiye'nin BRICS başvurusuna ilişkin olarak yaptığı paylaşımda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasına değinen Bulut, "Sayın Başkanın BRİCS vurgusu ve Türkiye Cumhuriyetinin BRİCS başvurusu Cumhuriyet tarihimizin en önemli olayı! Türkiye artık Batı’nın istenmeyen, mültecileri tutan, Amerika’nın içine sindiremediği zoraki müttefiki olmaya devam edemez" dedi.

'İSRAİL TÜRKİYE'YE SALDIRACAK'
İsrail'in Türkiye'ye saldıracağını iddia eden Bulut, İsrail kısa bir süre içinde Mescid-İ Aksa ve diğer kutsallarımıza saldıracak. Arkasından Sayın Cumhurbaşkanı'mızın defalarca belirttiği gibi hedef Türk yurdu olacak. Uykudakiler uyansın, belki yanmak vaktidir. Gerçekleri görenler toplansın, şimdi korkusuzca söylemek vaktidir" dedi.

AKP'DEN ART ARDA TEPKİ
Yiğit Bulut'a tepki gösteren AKP'li Mücahit Birinci, şu ifadeleri kullandı:

"Yahu sen kimsin? Savunma Bakanı mısın? Parti sözcüsü müsün? Genel Başkan Yardımcısı mısın? Dış politika sahasında bu şekilde ortalığı velveleye veren açıklamayı, yetkin olmadığı halde, alanın olmadığı halde, anlamadığın konular olduğu halde hangi kafa ile yapıyorsun? Bu hususta bir risk görüyorsa, TSK'mız orada, Savunma Bakanlığımız orada, istihbaratımız orada!

'KARDEŞİM AZ SUS'
Senin bu konudaki beyanına mı ihtiyacı var ülkenin? Teğmenler olayında vesayete karşı duran tabana, parti yetkililerine, bakanlara, partinin öz ve evlatlarına "çer çöp" dedikten sonra, İsrail çıkışı ile, "göze girmek" için parende attığını görüyorum. Ama yetkin yok, işin değil kardeşim az sus! Son söz de aziz milletimize! Milletimiz müsterih olsun. Bu şahsın tahminleri, gerçekleşmemesiyle ünlüdür. Devletimiz güçlüdür, istihbaratımız güçlüdür, abuk subuk totocuların beyanlarını lütfen dikkate almasınlar."


'YANDIĞIMIZIN RESMİ'
AKP'li Mehmet Metiner ise "Bu ismin hâlâ Cumhurbaşkanımızın başdanışmanı sıfatıyla konuşuyor, hâlâ o koltukta oturuyor olmasına bilmem ki ne demeli! Hangi konuda kendisine danışılıyorsa yandığımızın resmidir! Hiç bir konuda kendisine danışılmadığı halde o payeyi kullanıyorsa o da apayrı bir ayıp!" ifadeleriyle tepki gösterdi.
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