Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın Başdanışmanı Saral, İstanbul'da katledilen savcı için Özel'i suçladı /04 Eylül 2025 12:35

Erdoğan'ın Başdanışmanı Saral, İstanbul'da katledilen savcı için Özel'i suçladı

Cumhuriyet Başdanışmanı Oktay Saral, dün akşam vahşice katledilen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan cinayetinin üzerinden CHP lideri Özgür Özel'i hedef aldı. Saral, "Bu alçakça saldırının zeminini, savcıları hedef gösterenler hazırladı!" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Türkiye her gün yeni bir cinayet haberine uyanırken İstanbul Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, dün akşam bir restoranda 19 yaşındaki husumetli tarafından boğazından bıçaklanarak katledildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı. 

Saral, Kayhan'ın ölümünden de Özel'i sorumlu tutarak, "Bu cinayette vicdani sorumluluğunuz var, Özgür Özel. Sözünüz kan oldu!" ifadelerini kullandı.

Saral'ın söz konusu paylaşımı şöyle:

"İstanbul Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı bıçaklanarak katledildi. Bu alçakça saldırının zeminini, savcıları hedef gösterenler hazırladı! Her kürsüye çıktığınızda yargıyı aşağıladınız, hâkim ve savcıları itibarsızlaştırdınız. Savcı kürsüde kayboldu” diyerek alenen hedef gösterdiniz! Bugün bir savcının kanı döküldüyse, bu sadece bireysel bir saldırı değil, sizin sorumsuz ve tahrik edici dilinizin toplumu getirdiği noktadır.

Bu ülkede kimse sizin siyasi hesaplarınız uğruna ölmemeli! Yargıya parmak sallayanlar, hukuku çökertir. Savcıyı hedef gösterenler, suça ortak olur. Bu cinayette vicdani sorumluluğunuz var, Özgür Özel. Sözünüz kan oldu!"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'ın Başdanışmanı Saral, İstanbul'da katledilen... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:43:36