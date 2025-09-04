Erdoğan'ın Başdanışmanı Saral, İstanbul'da katledilen savcı için Özel'i suçladı

Türkiye her gün yeni bir cinayet haberine uyanırken İstanbul Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, dün akşam bir restoranda 19 yaşındaki husumetli tarafından boğazından bıçaklanarak katledildi.





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı.





Saral, Kayhan'ın ölümünden de Özel'i sorumlu tutarak, "Bu cinayette vicdani sorumluluğunuz var, Özgür Özel. Sözünüz kan oldu!" ifadelerini kullandı.





Saral'ın söz konusu paylaşımı şöyle:





"İstanbul Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı bıçaklanarak katledildi. Bu alçakça saldırının zeminini, savcıları hedef gösterenler hazırladı! Her kürsüye çıktığınızda yargıyı aşağıladınız, hâkim ve savcıları itibarsızlaştırdınız. Savcı kürsüde kayboldu” diyerek alenen hedef gösterdiniz! Bugün bir savcının kanı döküldüyse, bu sadece bireysel bir saldırı değil, sizin sorumsuz ve tahrik edici dilinizin toplumu getirdiği noktadır.





Bu ülkede kimse sizin siyasi hesaplarınız uğruna ölmemeli! Yargıya parmak sallayanlar, hukuku çökertir. Savcıyı hedef gösterenler, suça ortak olur. Bu cinayette vicdani sorumluluğunuz var, Özgür Özel. Sözünüz kan oldu!"