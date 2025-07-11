Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut 53 yaşında hayatını kaybetti!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, 53 yaşında hayatını kaybetti.





Yiğit Bulut bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu. Maslak Acıbadem’de tedavi gören Yiğit Bulut'un hayati riski geçen hafta artmış ve ziyaretçi yasağı getirilmişti.





ÖLÜM HABERİNİ SOYLU DUYURDU

Bulut'un yaşamını yitirdiğini eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.





ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Son olarak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da Bulut için bir taziye mesajı geldi.





Erdoğan, X'ten yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarımızdan, Ekonomi Politikaları Kurulu üyemiz, değerli mesai arkadaşım Yiğit Bulut’un vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim" dedi.





Erdoğan, paylaşımın devamında "Yiğit Bey’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.