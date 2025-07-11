Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut 53 yaşında hayatını kaybetti! /11 Temmuz 2025 11:11

Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut 53 yaşında hayatını kaybetti!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, 53 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Bulut'un durumu son günlerde ağırlaşmıştı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da Bulut için bir taziye mesajı geldi.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, 53 yaşında hayatını kaybetti.

Yiğit Bulut bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu. Maslak Acıbadem’de tedavi gören Yiğit Bulut'un hayati riski geçen hafta artmış ve ziyaretçi yasağı getirilmişti.

ÖLÜM HABERİNİ SOYLU DUYURDU
Bulut'un yaşamını yitirdiğini eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
Son olarak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da Bulut için bir taziye mesajı geldi.

Erdoğan, X'ten yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarımızdan, Ekonomi Politikaları Kurulu üyemiz, değerli mesai arkadaşım Yiğit Bulut’un vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim" dedi.

Erdoğan, paylaşımın devamında "Yiğit Bey’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
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