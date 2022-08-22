Samanyolu Haber /Gündem / "Erdoğan'ın başka çıkış yolu kalmadı" /22 Ağustos 2022 21:16

"Erdoğan'ın başka çıkış yolu kalmadı"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Suriye çıkışının ardından bir açıklama da Suriye Parlamento üyesi Halit Abbut'tan geldi. Abbut, Erdoğan'ın bu konuda başka çıkış yolu kalmadığını iddia etti.

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Yaklaşan seçim tarihi öncesinde ekonomik ve politik olarak dengesiz sığınmacı politikası üzerinden köşeye sıkışmaya başlayan AKP yönetiminin Suriye ile temasa geçme hazırlığında olduğu gündeme gelmişti. Bu konuda açıklamalarda bulunduğu belirtilen Suriye Parlamento üyesi Halit Abbut'un ise Erdoğan'ın bu konuda başka çıkış yolu kalmadığını iddia ettiği belirtildi.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Suriye Parlamento üyesi Halit Abbut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye ilişkin açıklamaları üzerine Facebook hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Halit Abbut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Suriye ile ilişkilerde normalleşme sürecine gitmekten başka bir çıkış yolu olmadığını anladığını" dile getirdi.

Abbut Türkiye'nin, Suriye'de "yeni dönem içerisinde dışarıda kalmak istemediğini" belirterek, buna yönelik "adımlar izlediğini" söyledi.

Abbut, Erdoğan'ın 2012 yılında dile getirdiği, "İnşallah Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camisi'nde namazımızı kılacağız" sözlerini anımsatarak, "Bu sözün tamamen hayal ürünü olduğunu artık kabul etmelidir" dedi.

'TÜRK KUVVETLERİ TOPRAKLARIMIZI TERK ETMELİ'

Suriye Parlamentosu eski milletvekili Şerif eş-Şehade ise Suriye ile Türkiye arasında normalleşme sürecinin başlamasından önce bir "zemin hazırlanması" gerektiğini, bunun ancak "Türk kuvvetlerinin Suriye topraklarından tamamen çıkmasıyla" gerçekleşeceğini söyledi.

Rudaw'a konuşan Şehade, "Türkiye, bir an evvel Suriye topraklarının tamamından çıkmalıdır. Türkiye gökyüzünden inmiş bir ilah değil, işgalcidir. Çıkmaz ise Suriye halkı onlara karşı savaşacaktır. Fakat çıkarsa o zaman diyalog olur. Bu nedenle diyalog için yol açılmalıdır. Bunun ilk adımı da Türk kuvvetlerinin Suriye’nin tamamından çekilmesidir" dedi.
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