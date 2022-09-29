Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın o sözlerine sert tepki: 'Bu basiretsizliğe acıyarak bakıyoruz' /29 Eylül 2022 18:23

Erdoğan'ın o sözlerine sert tepki: 'Bu basiretsizliğe acıyarak bakıyoruz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi terkeden yetişmiş insanlar için 'süfli' (adi, aşağılık, bayağı) ifadesini kullanmasına İYİ Parti lideri Meral Akşener'den tepki geldi. Akşener paylaşımında, "Devlet yönetimindeki beceriksizliğini örtbas etmek için gençleri suçlamaya çalışan bu basiretsizliğe acıyarak bakıyoruz" dedi.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, Ankara’da Etlik Şehir Hastanesi açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, "Sırf daha iyi arabaya binmek, sırf daha yeni telefon alabilmek, sırf daha çok konsere gidebilmek gibi süfli heveslerle ellerin yani başka ülkelerin, başka toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyorum" demişti. Çok sayıda siyasi Erdoğan'ın söz konusu açıklamasına tepki göstermişti.

İYİ Parti lideri Meral Akşener sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi. Akşener,  "Biz de, günde 10 milyon lira harcadığı şatafatlı sarayından atıp tutarak; Devlet yönetimindeki beceriksizliğini örtbas etmek için gençleri suçlamaya çalışan bu basiretsizliğe acıyarak bakıyoruz..." ifadelerini kullandı.



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'ın o sözlerine sert tepki: 'Bu basiretsizliğe... Sonraki Haber >>

Bu görüntüler ilk kez paylaşılıyor

Bu görüntüler ilk kez paylaşılıyor

Kış geldi, mont alamıyorum dedi, ağlamaya başladı

Kış geldi, mont alamıyorum dedi, ağlamaya başladı

Avatar 2 nasıl çekildi

Avatar 2 nasıl çekildi

Avatar 2, 13 yıl sonra vizyona girdi

Avatar 2, 13 yıl sonra vizyona girdi

NASA’dan “Armageddon” provası

NASA’dan “Armageddon” provası

Rusya’da okula silahlı saldırı

Rusya’da okula silahlı saldırı

Çarpıcı KYK videosu: 'Dayanılacak gibi değil, çalışmak zorundayım'

Çarpıcı KYK videosu: 'Dayanılacak gibi değil, çalışmak zorundayım'

[ Harun Tokak] Göçtü kervan kaldık dağlar başında

[ Harun Tokak] Göçtü kervan kaldık dağlar başında

İşte Squid Game'de yayınlanmayan o sahne

İşte Squid Game'de yayınlanmayan o sahne

Türkçe Olimpiyatları'nın 20. yıl özel plaketi Fethullah Gülen Hocaefendi'ye ulaştı

Türkçe Olimpiyatları'nın 20. yıl özel plaketi Fethullah Gülen Hocaefendi'ye ulaştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:23:58