Erdoğan'ın Biden'a en büyük teklifiydi, Taliban reddetti!

Örgütün Doha'da bulunan sözcüsü Süheyl Şahin, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Türkiye son 20 yılda NATO'nun bir parçasıydı, dolayısıyla 29 Şubat 2020'de ABD ile imzaladığımız anlaşma kapsamında Afganistan'dan çekilmeliler." ifadelerini kullandı.







"Diğer yandan Türkiye büyük bir Müslüman ülke ve Afganistan'la tarihi bağları var." diyen Taliban Sözcüsü, "Gelecekte Afganistan'da yeni bir İslami hükümet kurulduğunda Türkiye ile yakın ve iyi ilişkiler içerisinde olmayı umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





Ankara, NATO'nun çekilmesinin ardından Kabil Hamit Karzai Uluslararası Havaalanı'nın işletmesini almak için Kabil ve Washington'la iletişim halindeydi. Bu bağlamda öneri, mayıs ayındaki toplantıda NATO üyelerine bildirilmişti.





Bu ülkedeki askerlerini çekmeye devam eden ABD, 11 Eylül 2021'de son askerini Afganistan'dan çekmiş olacak.





Halihazırda ülkede 500 askeri bulunan Türkiye ise henüz güçlerini çekmedi ve mevcut asker sayısı ile Afganistan'da asker bulunduran en büyük ülke konumunda bulunuyor.





Afgan halkı, yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Taliban'ın tıpkı Sovyet askerlerinin çekmesi sonrası Kabil'i ele geçirerek merkezi hükümeti yıkıp kendi radikal hükümetini kurması gibi bir senaryonun yaşanmasından endişe ediyor. Ülkede savaş son dönemlerde artmış durumda.