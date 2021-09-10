Erdoğan'ın 'bilgilerini merak eden' 20 memurla ilgili karar çıktı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun mal varlıklarına baktıkları ve kişisel verilerini sistem üzerinden sorguladıkları iddiasıyla, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ suçundan 20 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanı hakkında, 2 yıldan 7 yıla kadar değişen oranlarda hapis istemiyle dava açılmıştı.





Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı sanıklar ile avukatları katıldı.





“KİŞİSEL MERAKLARINI GİDERMEK İÇİN BAKTILAR”





Esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, olay tarihinde sanıkların SGK'da memur olarak çalıştıklarını, memur olmaları sebebiyle sisteme erişim izin ve yetkilerinin bulunduğunu, sanıkların isim ve soy isimden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kişisel bilgilerine ekrandan baktıklarını, sanıklar hakkında yapılan yargılama ve toplanan deliller neticesinde, sanıkların kişisel meraklarını gidermek için sırf ekrandan kayda bakmış olmalarının, atılı suçun maddi ve manevi unsurunu oluşturmadığını ve ayrıca bilgilerin başka bir kimseyle paylaşılmadığını belirterek, her bir sanığın ayrı ayrı beraatına karar verilmesini istedi.





Esasa ilişkin savunma yapan sanıklar, savcının görüşüne katıldıklarını söyleyerek, tek tek beraat talep etti.





HEPSİ BERAAT ETTİ





Kararını açıklayan mahkeme, isnat edilen suçun unsurlarının oluşmaması gerekçesiyle, her bir sanığın ayrı ayrı beraatına karar verdi.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Terfi Başkanlığı'nın emriyle görevlendirilen kurum müfettişlerince yapılan incelemeler sonucunda, bir kısım kurum çalışanları ve kurum sistemine giriş yetkisi verilen başka kurum çalışanı kişilerin, Kimlik Paylaşımı Sistemi’ni amacı dışında kullanarak üst düzey devlet görevlilerinin kişisel verilerini sorguladıklarının tespit edildiği anlatılmıştı.





19 KİŞİYE 6 YILA KADAR 1 KİŞİYE 7 BUÇUK YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ





İddianamede, 19 kişi hakkında, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisleri istenirken, bir kişinin ise ‘zincirleme şekilde kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan 3 yıl 9 aydan 7 buçuk yıla kadar hapsi istenmişti.