Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın bu sözleri ortada kaldı: 'Bunlar insanları enayi zannediyor' /07 Nisan 2022 14:02

Erdoğan'ın bu sözleri ortada kaldı: 'Bunlar insanları enayi zannediyor'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargılaması durdurulup Suudi Arabistan'a devredilen Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak "Suçun işlendiği yer İstanbul olduğu için bunu İstanbul mahkemelerinin uluslararası hukuka göre yargılaması gerekir" demişti.

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Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesi davasının kapatılmasının ardından gözler AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olayın üzerine gidileceğine ilişkin kararlılığını ifade ettiği ve Suudi makamlara tepki gösterdiği sözlerini akıllara getirdi.

Erdoğan, Cemal Kaşıkçı davasına ilişkin İstanbul'da gerçekleştirilen Parlamentolararası Kudüs Platformu İkinci Konferansı'nda Suudi Arabistan’a sert sözlerle yüklenmişti.

“Kaşıkçı konsoloslukta alçakça şehit edildi” diyen Erdoğan, “Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan bizden belgeleri almak istedi. Belgeleri dinletiriz ama vermeyiz, bir de bunları yok mu edeceksiniz. Ses kaydında üst düzey asker açıkça ‘Ben kesmeyi iyi bilirim’ diyor. Bunlar dünyayı enayi zannediyor, insanları enayi zannediyor. Bu millet enayi değil, hesabı sormasını bilir” ifadelerini kullanmıştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı, "Yargılayamıyorsanız, suçun işlendiği yer İstanbul olduğu için bunu İstanbul mahkemelerinin uluslararası hukuka göre yargılaması gerekir" demişti.
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