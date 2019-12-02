Erdoğan'ın Bürokratından, Erdoğan’a 'yerli uçak' eleştirisi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma ve Havacılık İhracatçılar Birliği’nin Antalya’da düzenlediği Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı’nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.







Savunma Sanayii Başkanı Demir, F-35 ile SU-35 arasında 35 rakamından başka bir benzerlik bulunmadığını öne sürdü. Demir, S-400’ün test edilmesine ilişkin, “‘Test’ ifadesi abartı oldu. Kurulum sürecinin bir parçası” dedi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 yılında yerli savaş uçağının üretileceği yönündeki açıklamasına ters düşen ifadeler kullandı.Demir, “Hayallerimiz büyük olsun ama hayalperest olmayalım. Kalkıp ‘2023’de motorumuz da uçağımız da yerli olacak bunu uçuracağız’ demenin bir anlamı yok.





Evet böyle bir hayalimiz var ama bunun olabilirliğini ve ön adımlarını yavaş yavaş oluşturmamız lazım. Boş umut verip arkasında duramamaktansa neyin ne olacağını daha detaylı konuşup, uçağımızın 2023’te hangardan çıkacak hale geleceğini ve bu sürede de mevcut motorlardan birisinin kullanılacağını, ama yerli motorumuzun bilahare bu uçakla entegre olacağını söylüyoruz.” diye konuştu.





Demir, Barış Pınarı harekatı sonrasında bazı firmaların Türkiye’ye örtülü ambargo uyguladığını da açıkladı. Demir, Milli Muharip Uçağının da filo halinde kullanılabileceği tarih olarak 2028’i öngördüklerini söyledi.





“BOŞ UMUT VERİP ARKASINDA DURAMAMAKTANSA…”





Benim sık sık kullandığım bir ifade var. Hayallerimiz büyük olsun ama hayalperest olmayalım. Kalkıp ‘2023’de motorumuz da uçağımız da yerli olacak bunu uçuracağız’ demenin bir anlamı yok. Evet böyle bir hayalimiz var ama bunun olabilirliğini ve ön adımlarını yavaş yavaş oluşturmamız lazım. Boş umut verip arkasında duramamaktansa neyin ne olacağını daha detaylı konuşup, uçağımızın 2023’te hangardan çıkacak hale geleceğini ve bu sürede de mevcut motorlardan birisinin kullanılacağını, ama yerli motorumuzun bilahare bu uçakla entegre olacağını söylüyoruz. TSK’nın gönül rahatlığıyla bir filo olarak kullanabilme durumu 2028, 2029 gibi düşünülüyor.





“ERDOĞAN ‘2023 YILINDA MİLLİ SAVAŞ UÇAĞIMIZ GÖKLERDE OLACAK’ DEMİŞTİ”





Erdoğan, geçtiğimiz 10 Kasım’da Saray’da düzenlenen Atatürk’ü Anma Programı’nda yaptığı konuşmada, "İnşası süren Anadolu çıkarma gemimiz kendi alanınla sayılı eserlerden biri olacak. 2023 yılında kendi milli savaş uçağımızı göklerde görerek kritik bir eşiği geride bırakmış olacağız.” ifadelerini kullanmıştı.





CUMHURBAŞKANI’NA DOĞRUDAN BAĞLI





2017 yılına kadar Savunma Sanayii Müsteşarlığı olarak Mill Savunma Bakanlığına bağlı bulunan kurum, 2017 yılında gerçekleştirilen düzenleme ile Cumhurbaşkanı'na bağlanmıştı. Kurum, 2018 yılında, 703 sayılı “Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı olarak yeniden yapılandırıldı.





