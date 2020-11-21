Erdoğan'ın Çakıcı hakkında sesi çıkmıyor, çünkü...

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditkâr sözlerine mukabil sessiz kalmasını eleştirdi.







Babacan, "Çok değil, 7 sene evvel 'Çeteler dönemi, mafya dönemi bitmiştir' diyen Cumhurbaşkanı, bugün illegal yapıların suça konu sözlerine tek kelime edemiyor. İttifak bozulur kaygısıyla, ortağının suça sahip çıkmasına ses çıkarmıyor." ifadelerini kullandı.







Partisinin 1. Olağan Kastamonu İl Kongresi'nde konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdidine rağmen savcıların harekete geçmemesini "hazin bir manzara" diye niteledi.





"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BİR SES DUYDUNUZ MU?"





Babacan şöyle devam etti: "Suçluluğu mahkemelerce sabit bulunmuş bir suç örgütü yöneticisi bir siyasetçiyi tehdit etti. Çok ağır hakaretlerde bulundu. Her konuda hemen anında açıklama yapan Cumhurbaşkanından bir ses duydunuz mu?"







"İllegal yapıların siyaseti dizayn etme çabalarına müsaade etmeyeceğiz." diyen Babacan, şöyle konuştu: "Türkiye, illegal yapılardan da bu yapıların arkasına saklanan siyasetçilerden de büyüktür. Suç örgütlerinden, illegal yapılardan, ülkemizi 90’lı yıllara döndürmek isteyen karanlıktan 'Korkma Türkiye' diyoruz."





BABACAN: VERİLERLE OYNAMAYA TÜİK'TEN ALIŞTILAR







Babacan bir Bilim Kurulu üyesinin (Prof. Dr. Tevfik Özlü) çok enteresan bir açıklamada bulunduğuna işaret ederek, “Bu üye 'Vak'a sayılarını biz de bilmiyoruz, Kurula gelmiyor' dedi. Bilim Kurulu tavsiye üretecek, hükûmete doğrusunu söyleyecek. Verilerle oynamaya Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) alıştılar da görüş oluşturan Bilim Kurulu’ndan veriler saklanır mı?" sorusunu yöneltti.







"Hazineyi boşaltıp, ülkeyi borç batağına soktukları için ekonomik önlem de alamıyorlar. Gelişmiş ülkeler gibi 'siz yeter ki sağlığınızla ilgilenin' diyerek vatandaşımıza hibeler, destekler veremiyorlar." diyen Babacan, "Çünkü daha salgın ortada yokken devletin ceplerini boşalttılar. Devletin sağ cebini de sol cebini de arka cebini de boşalttılar." dedi.



