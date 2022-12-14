Erdoğan'ın çayı Meclis'e pırlanta kutusunda geldi: Kilosu 11 bin 300 TL

TBMM'de Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerinde konuşan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, “Bu bütçe sarayın insafını anlatan bütçedir, halkın değil zenginlerin cebini dolduran bütçedir. Bin 100 odalı Türkiye'nin bütçesini yutan obur bir sarayın bütçesidir” dedi.







İlhami Özcan Aygun, TBMM kürsüsüne pırlanta kutusu getirdi, “İçinde ne var biliyor musunuz?” diyerek, şunları söyledi:





SARAYIN BAŞINDAKİ ZAT TÜKETİYOR

– Pırlantadan daha değerli olan ve sarayda tüketilen beyaz çay var. ÇAYKUR'dan 20 gramını 226 liraya aldım, kilosu 11 bin 300 lira. Bu çayı sarayın başındaki zat tüketiyor.







ÇOCUKLAR YATAĞA AÇ GİRİYOR

– Vatandaşımız meyve ve sebzeyi taneyle almaya başlamış, eti bırakın, yumurtayı, tavuğu, bakliyatı yiyemez oldu. Sarayın ise ara öğünü de var. Cumhurbaşkanımız özel manda yoğurdu, birkaç kaşık yulaf, birkaç kaşık kestane balı, 4-5 tane de Medine hurması yiyor ama çocuklar yatağa aç giriyor.







BESLENME ÇANTASINA BAYAT SİMİT KOYUYORLAR

– Anneler bayat ekmekleri, bayat simitleri çocuklarımızın beslenme çantasına koyuyor. Manda yoğurdunun kilosu 80 lira, kestane balının kilosu 800 lira, Medine hurması 250 lira, yulaf ezmesi 120 lira. Bu şifa reçetesinin 4 kişilik bir aileye en iyimser bütçesi 2 bin 220 lira. Vatandaş markete gittiğinde gıdada KDV yüzde 18 ama pırlantada 0 KDV.

