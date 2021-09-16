Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın dağıttığı medya ödüllerinde Sedat Peker izi /16 Eylül 2021 11:27

Erdoğan'ın dağıttığı medya ödüllerinde Sedat Peker izi

Anadolu Yayıncılar Derneği'nin 6. Anadolu Medya Ödülleri dün Erdoğan tarafından sahiplerine verildi. Verilen ödüllerde Sedat Peker detayı ise gözlerden kaçmadı.

SHABER3.COM

Anadolu Yayıncılar Derneği'nin 6. Anadolu Medya Ödülleri dün sahiplerine verildi. Törene katılan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 ödülü sahiplerine verdi. Ancak 24 Aralık 2021 tarihinde Anadolu Yayıncılar Derneği'nin kendi internet sitesinde ilan ettiği listede yer alan üç ödül sahiplerine verilmedi.

VEYİS ATEŞ, ECE ÜNER, HADİ ÖZIŞIK

En İyi Erkek Haber Spikeri ödülü verilen Veyis Ateş, En İyi Kadın Haber Spikeri seçilen Ece Üner ve En İyi İnternet Gazetesi ödülü ile taltif edilen gazeteciler.com'a ödülleri verilmedi.

Habertürk'te ana haber spikerliği yapan Veyis Ateş, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolar sonrası kaçak işadamı Sezgin Baran Korkmaz ile yaptığı görüşmenin sızması sonucu çalıştığı kanaldan istifa ederek ekranlardan ayrılmıştı.

Gazeteciler.com internet sitesi ise Sedat Peker'le yaptığı görüntülü telefon görüşmeleri sonrası gazeteciliği bırakan Süleyman Özışık'ın ağabeyi Hadi Özışık'a ait.

Hadi Özışık'ın sahip olduğu bir başka internet sitesi internethaber.com ise Erdoğan'ın ödül töreninde yaptığı konuşmaya haberde yer verirken ödül alanların kimler olduğunu yayınlamadı.
 
Ödüle layık görüldüğü halde ödül töreninde yer almayan Ece Üner ise Aralık ayında ödüle layık görüldükten sonra Anadolu Yayıncıları Derneği'ne teşekkür etmişti.
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