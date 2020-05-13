Erdoğan'ın damadı İBB ile olan protokolü iptal etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, başkanı olduğu T3 Vakfı ile İBB arasındaki protokolün iptal edildiğini duyurdu.



Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, DENEYAP Projesinin protokolünün T3 Vakfı tarafından feshedildiğini açıkladı.





Haksızlık karşısında susarak yalan ve iftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık diyen Bayraktar, ''Deneyap öğrencilerimiz endişe etmesin Eğitimleri en iyi şartlarda devam edecek. Bir gönüllümüzün dahi alın teri heba olmayacak. #MilliTeknolojiHamlesi hedefimizden asla geri dönmeyeceğiz!'' dedi.





NE OLMUŞTU?





CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "Selçuk Bayraktar, köşeye sıkışınca yalana sarılmış. Mahkemedeki savunmanız nakit bağış almadığınız yönünde. Bizim zaten nakit para ya da bağış iddiamız yok; T3'e 41 trilyon liralık destek verildiğini söylüyoruz. İBB'nin dosyaya gönderdiği bu protokol mü yalan?" iddiasında bulunmuştu. Selçuk Bayraktar, Deneyap Teknoloji Atölyeleri üzerinden reklam yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenerek CHP'li Ağbaba'nın ifadelerinin tekzip edilmemesi halinde DENEYAP Projesinin protokolünün T3 Vakfı tarafından fes edileceğini açıklamıştı.