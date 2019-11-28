O gazete Erdoğan'ın damadını kızdırdı

İngiltere'de yayımlanan The Guardian gazetesi, "Britanya teknolojisi nasıl Türkiye'nin küresel insansız hava aracı (İHA) gücü haline gelmesini sağladı?" başlıklı makalesinde Baykar Teknik Müdürü ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar hakkında çarpıcı bir iddiaya yer verdi.

Dan Sabbagh ve Bethan McKernan imzalı makalede, Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı (İHA) alanında dünyanın ikinci en büyük gücü olmaya yaklaştığı ve bunun kaynağında Brighton'da bulunan bir fabrikanın yardımları olduğu kaydedildi.





"HORNET FÜZE RAFI OLMADAN GELİŞTİRİLEMEZDİ"





Makalede, "Bayraktar TB2 İHA'ları Türk bir şirket tarafından üretiliyor olsa da Brighton'da bulunan EDO MBM Teknoloji şirketinin Hornet füze rafı olmadan geliştirilemezdi." ifadeleri yer aldı.





Makalede, Jane's Defence Review dergisinden 2016 tarihli bir makale kaynak gösterilerek, İHA'ların üretiminin başlangıcında Hornet füzelerinin Bayraktar TB2'lerin üreticisi Baykar'a tedarik edildiği belirtildi.







Makalede Türkiye güvenlik güçlerinin dört yıl içinde 86 SİHA'dan oluşan bir filo oluşturduğu ve dünya çapında İHA alanında öne çıktığı yazıldı.





Erdoğan'ın damadı Bayraktar, İHA teknolojisinin İngiliz bir şirketin katkılarıyla geliştirdikleri iddiasının doğru olmadığını kaydetti.





Selçuk Bayraktar, Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ile 17 Mayıs 2016'da evlenmişti.





MİLYONLARCA DOLAR DAMAT BAYRAKTAR'IN ŞİRKETİNE





Baykar Makina şirketi tarafından imal edilen İHA'ların bütçeye maliyeti 2017 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışmalara sebep olmuştu.





Baykar Makina'ya 6 adet İHA için 36 milyon 77 bin dolar ödenmiş olabileceği iddia edilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Eren Erdem’in soru önergesine cevap veren dönemin Savunma Bakanı Fikri Işık söz konusu iddiayı teyit etmişti.





Damat Bayraktar’ın Fırat Kalkanı Operasyonu için ürettiği 6 İHA için 36 milyon 77 bin dolar ödenmişti. Söz konusu satışlar savunma sanayiini teşvik çerçevesinde her türlü vergiden de muaf.