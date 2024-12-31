Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar Forbes'in milyarderler listesine girdi /31 Aralık 2024 10:56

Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar Forbes'in milyarderler listesine girdi

Forbes’un 2024 milyarderler listesinde Baykar’ın sahibi Selçuk ve Haluk Bayraktar da yer aldı. Kardeşler, 1.2 ve 1.1 milyar dolarlık servetleriyle listeye girdi.

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ABD'nin Forbes dergisi, 2 bin 781 milyarderin adının geçtiği 2024 milyarderler listesini yayımladı. Forbes, 'tüm savaş, ekonomik bunalım, enflasyon ve siyasi çalkantılara rağmen Dünya'da her zamankinden daha çok milyarder' olduğunu yazdı.

8 Mart 2024 verileriyle hazırlanan listeye göre toplamda 14.2 trilyon dolara eşdeğer olan milyarderler listesi, 2023 yılında toplamda 2 trilyon, 2023 yılında ise toplamda 1 trilyon ediyordu.

Bernard Arnault, Elon Musk ve Jeff Bezos'un başı çektiği listede, Baykar'ın sahibi kardeşler Selçuk ve Haluk Bayraktar da bulunuyor.

İnsansız Hava Aracı araçlarıyla ünlü, dünya ordularına İHA sağlayan Baykar'ın büyük hisse sahipleri olan Erdoğan'ın damadı 45 yaşınadaki Selçuk 1.2 milyar ile 2410'u sıraya, 46 yaşındaki Haluk ise 1.1 milyar ile 2545. sıraya girdi.


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