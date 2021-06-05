Erdoğan'ın damadı Suriye'ye silah ticaretini doğruladı

Sedat Peker, yayınladığı 8. videoda, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi öncülüğünde kurulan SADAT’ın Suriye’deki El Nusra örgütüne silah gönderdiğini, bu silahları da kendisinin Türkmenlere gönderdiği yardım tırlarına ekleyerek götürdüğünü iddia etmişti. Peker, SADAT’ın tırlarına şahit olan Serdar Ekşioğlu'yla görüşmesini yayınladı. İfşa videosunda Peker “4 tır yolluyorduk, 4 de onlar veriyordu, sen de vardın” deyince, Ekşi, “Vardım vardım” ifadelerini kullandı.





SADAT iddiaları yalanladı ancak Sedat Peker, Erdoğan’ın yeğeninin kocası olan Lazoil Petrol Dağıtım şirketinin sahibi Serdar Ekşioğlu'yla olan görüntülü görüşmesini yayınladı. Peker’in daha önceki videolarında Serdar Ekşioğlu'nun ismi “Suriye’ye giden silahlar, şahit var, Serdar Ekşi” notuyla paylaşılmıştı. Peker, SADAT’ın silah yüklü tırlarına şahit olan Ekşioğlu'yla görüşmesinde “Sen de gördün, hepsinde ordaydın” dedi. Ekşioğlu da “Evet evet ordaydım” diyor.





“SEN DE VARDIN…”





O görüşmede Suriye’ye giden tırlar konusuyla ilgili bölüm şöyle:







Sedat Peker: Bi de o Suriye silahları konusu. O kadar namussuzluk yaptılar, bir tanesi bir yerde yazı yazdırmıyor. O kadar gazeteniz var, televizyonunuz var. Bu adam kendi yolladıklarını kendi parasıyla yolladı. Ula oğlum sen oteldeydin, sen de vardın da.





Serdar Ekşioğlu: Evet evet.







Sedat Peker: O malzemeleri yollarken sen yok muydun, her seferinde vardın.





Serdar Ekşioğlu: Vardım vardım evet… Hatta o en son tır…





“BİZ 4 TIR YOLLUYORDUK YA 4 TIR DA ONLAR VERİYORLARDI”





Sedat Peker: Biz 4 tır yolluyorduk ya 4 tır da onlar veriyorlardı. Biz onların dağıtımını kendimiz yapmıyoruz. Bizim kendi aldığımız, onlar getiriyordu Suriye’de veriyordu başka yerlere. Ulan bunlar silah mı satıyordu? Biz satmıyorduk oğlum, sen de vardın ben de vardım, satıyorsak senin de bilmen lazım. Ulan bir tane gazeteye niye yazmıyorlar ya. Bu adam kendi parasıyla alıyordu, yolluyordu. Öbürleri de benim tırlarla beraber gidiyordu. Biliyon da, şeye takılmasın işte, yok devletin şeyiyle, daha önce sıkıntı yaşanmasın diye.





Serdar Ekşioğlu: Reisim ben bir görüşeyim mi ister misin şeyle. Ya bir görüşmek de isterim iyi oldu aradığın da. Ben bu Süheyb’le bir görüşeyim mi? Selçuk aradı, abi geleyim dedi heme görüşeyim, şehir dışındyaım, hemen görüşelim dedi. Abi Salı geleceğim.





Sedat Peker: Suheyb’i bi arasana. O benle görüşmek istemiş. O şey söylediği, o MİT konusu kafama takıldı, bi söylesene. Onunla konuşalım. Bu nedir, bana bi anlatsın. Beni ikna edebiliyorsa ona da bir daha söylemeyeceğim. Ama Mehmet Ağar’a değil, ona söyleyeceğim. Onu mahvedeceğim. Beni bir ikna etsin nedir bu MİT konusu, bi anlatsın da bana.





Serdar Ekşioğlu: Suheyb mi?





Sedat Peker: Hıı, bi konuş onunla.





Serdar Ekşioğlu: Ben Salı günü yanına geçeceğim buluşacağız ya. Salı günü arattırayım abi.





Sedat Peker: Olum Salı günü geç olur. Pazar günü yine video çekeceğiz, bunları gene söyleyeceğim.





Serdar Ekşioğlu: Reisim o zaman ben şimdi arayayım mı şimdi?





Sedat Peker: Bi konuş, bi konuş.





Serdar Ekşioğlu: tamam, dönüyorum ben sana.





Sedat Peker: Tamam, hadi kendine iyi bak, Allah’a emanet ol.