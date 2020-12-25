Samanyolu Haber /Ekonomi / Erdoğan'ın danışmanı o mesajı sildi /25 Aralık 2020 11:40

Erdoğan'ın danışmanı o mesajı sildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi başdanışmanlarından biri olan Cemil Ertem, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ı ima ettiği mesajı sildi.

SHABER3.COM

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi başdanışmanı Cemil Ertem'in, Merkez Bankası’nın haftalık repo faizini yüzde 15'ten yüzde 17'ye çıkardığı toplantıdan bir gün önce şahsi Twitter hesabında paylaştığı mesajı silmesi dikkati çekti. 

Ertem, “Neo-liberal körlük ve saldırı yalnız akademi ve medya ile sınırlı değildir. Milli olmayan siyasetçi ve bürokratlar yüksek faizci-neo-liberal politikaları ideolojik saplantı katılığında savunabiliyor.” ifadelerini kullanmıştı. 

NACİ AĞBAL VE LÜTFİ ELVAN'A MESAJ

Ertem'in 7 Kasım'da azledilen Murat Uysal'ın yerine Merkez Bankası Başkanlığı koltuğuna geçen Naci Ağbal ile 8 Kasım'da istifa eden Berat Albayrak'ın halefi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ı ima ettiği iddia edilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'ın danışmanı o mesajı sildi Sonraki Haber >>

İstanbulların yüreği ağzına geldi!

İstanbulların yüreği ağzına geldi!

Akit'çinin sorusunu cevaplamadı: Kurumun gazete niteliği taşımıyor

Akit'çinin sorusunu cevaplamadı: Kurumun gazete niteliği taşımıyor

Gergerlioğlu'ndan Soylu'ya cevap

Gergerlioğlu'ndan Soylu'ya cevap

Açız kardeşim, aç!

Açız kardeşim, aç!

‘Mütedeyyin kadınlara’ çıplak aramanın en ağırı yapılıyor

‘Mütedeyyin kadınlara’ çıplak aramanın en ağırı yapılıyor

Motorsiklet çarpan yavru fil kalp masajı ile hayata döndü

Motorsiklet çarpan yavru fil kalp masajı ile hayata döndü

Kamyon evin yatak odasına girdi

Kamyon evin yatak odasına girdi

Zincirleme Trafik kazası buna denir

Zincirleme Trafik kazası buna denir

Bunu dinliyorsanız ben hayatta değilim!

Bunu dinliyorsanız ben hayatta değilim!

PlayStation 5 için yumruk ve tekmeli kavga sosyal medyada gündem oldu

PlayStation 5 için yumruk ve tekmeli kavga sosyal medyada gündem oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:23:25