Erdoğan'ın danışmanı o mesajı sildi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi başdanışmanı Cemil Ertem'in, Merkez Bankası’nın haftalık repo faizini yüzde 15'ten yüzde 17'ye çıkardığı toplantıdan bir gün önce şahsi Twitter hesabında paylaştığı mesajı silmesi dikkati çekti.





Ertem, “Neo-liberal körlük ve saldırı yalnız akademi ve medya ile sınırlı değildir. Milli olmayan siyasetçi ve bürokratlar yüksek faizci-neo-liberal politikaları ideolojik saplantı katılığında savunabiliyor.” ifadelerini kullanmıştı.





NACİ AĞBAL VE LÜTFİ ELVAN'A MESAJ





Ertem'in 7 Kasım'da azledilen Murat Uysal'ın yerine Merkez Bankası Başkanlığı koltuğuna geçen Naci Ağbal ile 8 Kasım'da istifa eden Berat Albayrak'ın halefi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ı ima ettiği iddia edilmişti.