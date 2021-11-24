Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'ın danışmanı Oktay Saral ağzını fena bozdu /24 Kasım 2021 13:34

Erdoğan'ın danışmanı Oktay Saral ağzını fena bozdu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral, öyle bir tweet attı ki, normal bir vatandaş bu tweeti atsa, utancından 'Hesabım hacklendi veya Yeğenim atmış' deyip yerin dibine girer.

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İşte Oktay Saral'ın muhalefete müptezel ve canınız cehenneme gibi argo ifadelerle yazdığı o mesaj

NOT: Temel imla kurallarını bile bilmeyen Oktay Saral'ın tweetlerini, imlasına sadık kalarak yayınlıyoruz.

'Bilumum muhalefet;Hepinizin canı cehenneme..!Siz asla ve kat'a bu ülkeye ait değilsiniz ve olamazsınız.Bu kadar mı ülkesinin bekasına kastedilir..!Siz hükümete değil ülkeye muhalefet ediyorsunuz,yazıklar olsun..!Siz mi ülkeyi yönetmeyi talipsiniz...Hadiyin ordan müptezeller..!'




Bizzat kaosla beslenen ve kaoitik süreçten nemalanan malûm muhalefet,bu ülkeye yapılan her saldırıda başat rol görevi alıyor.Yapılan her rol efendilerini ziyadesiyle memnun ediyor.Varlığınız dış güçlere ve içerideki işbirlikçilerine armağan olsun..!

TEPKİLER GECİKMEDİ

Saral'ın muhaliflere açıktan hakaret hakaret etmesinin ardından, yeğenlerinin lüks araçlarla çekilen fotoğraflarının eşliğinde 'Ulkenin bekası mı? sizin ve yeğenlerin bekası mı?' soruları geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili | TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Av. Alpay Antmen de, 'Muhalefeti tehdit eden ve hepimize hakaret eden Cumhurbaşkanı Danışmanı Oktay Saral'ın yeğenleri. Bu genç yaşta milyon dolarlık arabalar ve yatları helal parayla mı kazandılar? Reklamlarda vatan, millet, ezan, halk kuru soğan yesin; gerçekte yatlar, katlar, arabalar, villalar...' şeklinde bir tweet attı.






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