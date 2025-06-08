Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın danışmanından AKP kurucusuna ağır sözler /08 Haziran 2025 18:11

Erdoğan'ın danışmanından AKP kurucusuna ağır sözler

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral, X hesabından AKP'nin kurucu isimlerinden Hüseyin Çelik'e çok sert sözlerle tepki gösterdi. Saral'ın gündeminde Çelik'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili ifadeleri yer aldı.

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral, X hesabından geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili açıklama yapan AKP kurucu isimlerinden Hüseyin Çelik'e sert sözlerle yüklendi. Saral, Çelik'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaşanan sürece ilişkin yaptığı değerlendirmelere tepki gösterdi. 

Saral'ın X üzerinden yaptığı paylaşımda "Bir dönem AK Parti saflarında görev yapmış, milletten aldığı emaneti taşıma şerefine erişmiş bazı isimlerin bugün çıkıp hükümete had bildirmeye kalkması, açık bir yüzsüzlük ve siyasi ahlaksızlıktır. Koltuk elden gidince ilk iş olarak karşı cepheye geçenlerin samimiyetinden de, inandırıcılığından da söz edilemez. Bu tavır en hafif ifadeyle nankörlük, esasen ise ihanettir." sözleri yer aldı.

Saral'ın paylaşımının tam metni ise şöyle oldu:

"Bir dönem AK Parti saflarında görev yapmış, milletten aldığı emaneti taşıma şerefine erişmiş bazı isimlerin bugün çıkıp hükümete had bildirmeye kalkması, açık bir yüzsüzlük ve siyasi ahlaksızlıktır. Koltuk elden gidince ilk iş olarak karşı cepheye geçenlerin samimiyetinden de, inandırıcılığından da söz edilemez. Bu tavır en hafif ifadeyle nankörlük, esasen ise ihanettir.

Hüseyin Çelik’in “Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olduğu için operasyon yapılıyor” şeklindeki açıklaması; sadece gerçekle bağını koparmış bir söylem değil, aynı zamanda fitne kazanını kaynatmaktır. Kendi hırslarına yenilen, gözünü karartan bu eski figürlerin açıklamaları, millet iradesine ve adalet mekanizmasına açık bir sabotajdır.

Bu davalar, kişilere değil; delile, hukuka ve kamu vicdanına dayanır. Kimsenin adı, geçmişte taşıdığı unvan ya da eski makamı, onu adaletin üstüne çıkarmaya yetmez. Ne geçmişte buna izin verdik, ne de bugün veririz.

Kimse kusura bakmasın: Makamlar gelip geçicidir. Ama bu millete ihanetin izi kalıcıdır. Hükümete aba altından sopa göstermeye çalışanların, muhalefetin diliyle konuşanların ne söylediklerinin ne de temsil ettiklerinin bizde bir karşılığı yoktur."
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