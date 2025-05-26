Erdoğan'ın danışmanından vatandaşa sinkaflı küfür

Sosyal medya platformunda açılan bir sohbet odasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Saadet Oruç'un bir vatandaşa küfrettiği anlar gündem oldu.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Saadet Oruç'un bir kadın ile tartışmasının ardından kendisine, küfrettiği anların ekran kaydı ortaya çıktı.





"Maral_2323" kullanıcı adlı kadın yurttaş bu anların kaydını alarak sosyal medyada paylaştı. Ses kaydında Saadet Oruç'un sinkaflı küfrü net bir şekilde anlaşılabiliyor.





Ses kaydını paylaşan "Maral_2323" kullanıcı adlı kadın suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.





Suç duyurusunda bulunan Maral 2323 kullanıcı isimli şahıs sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u da etiketledi.