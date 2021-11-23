Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın danışmanları Yiğit Bulut ve Cemil Ertem hakkında şok 'dolar' iddiası /23 Kasım 2021 14:37

Erdoğan'ın danışmanları Yiğit Bulut ve Cemil Ertem hakkında şok 'dolar' iddiası

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı ve sonrasında döviz kurundaki dalgalanmanın artışına dair çok çarpıcı bir iddiada bulundu.

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CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, döviz kurundaki tırmanışla Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Yiğit Bulut ve Cemil Ertem'in yaptığı öne sürülen döviz alım-satım işlemlerine dikkat çekti.

Cumhuriyet'in haberine göre öviz krizi sürerken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'un yaptığı iddia edilen döviz alım satım işlemlerine dikkat çeken Erdoğdu, "Yiğit Bulut'un cep telefonundan yaptığı işlemler şüpheli işlemlerdir" ifadelerini kullandı. Bulut'un döviz alım satım işlemleri yapıyorsa bu işlemlerin kime veya hangi şirketlerin hesabına ait olduğunun mutlaka incelenmesi gerektiğini belirten Erdoğdu, aynı şüphelerin bir diğer Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem için de söz konusu olduğunu sözlerine ekledi.

Erdoğdu, açıklamalarının devamında vergi cennetlerinde kurulan off-shore şirketlere dikkat çekerek "Bu şirketlerin gerçek ilişkilerini ortaya çıkarmamız lazım. Yani kurulmuş bir şirketin arkasındaki ismin arkasındaki ismin arkasındaki ismi bulmamız gerekecek" dedi.

Erdoğdu, "Bu soygunlar azalsın diye söylüyorum: Sakın kendilerinin çok güvenli limanlarda olduğunu düşünmesinler" ifadeleriyle sözlerine devam etti. Erdoğdu, "Türkiye Cumhuriyeti devletini ve bu kutsal ulusu kim soymuşsa, en profesyonel mesleki tecrübeyle söylüyorum; bu hakkı geri alacağız" ifadelerini kullandı.

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