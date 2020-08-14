Erdoğan'ın 'denizde saldırı' dediği olayın aslı ortaya çıktı

Yunanistan Savunma Bakanlığı'nda çalışan isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, Yunanistan'a ait bir fırkateynin Türk savaş gemisiyle kafa kafaya çarpışmamak için manevra yaptığı ancak geminin arkasına hafifçe çarptığını söyledi.







Euronews'te yer alan haberde bunun bir "kaza" olduğunu belirten kaynak, Yunan fırkateyninin hasar görmediğini belirtti. Aynı kişi, söz konusu fırkateynin kısa süre sonra Fransız donanması ile ortak askeri tatbikata katıldığını söyledi.





Türk savaş gemisinde ise hasar olup olmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.





Yunan Dışişleri Bakanı Dendias: Görüntüleri sunacağız





Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, ABD ve Avusturya Dışişleri Bakanları ile yapacağı görüşmelerde, söz konusu kazaya ilişkin görüntü ve fotoğrafları mevkidaşlarına sunacağını belirti.





Erdoğan, Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama faaliyetlerinde bulunan Oruç Reis ile ilgili dün yaptığı açıklamada "Oruç Reis’e saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün de ilk cevabı aldılar" diyerek Doğu Akdeniz'de saldırı olduğu imasında bulundu.





Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Oruç Reis gemisiyle ilgili "Yunanistan'ın aklı selim davranması lazım. Oruç Reis gemimizi taciz etme gibi girişimlerde bulunmasın. Karşılığını alır." dedi. Çavuşoğlu ayrıca, Fransa'ya da Akdeniz'de gerginliği artırıcı adımlardan kaçınması çağrısında bulundu.



