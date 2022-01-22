Erdoğan'ın Sezen Aksu'ya 'Dillerini koparırız' tehtidi ve gelen tepkiler

Erdoğan'a tepkiler: Tarikatlara verilmiş talimat





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camide kullandığı ifadeler siyaset ve sanat dünyasından tepkilere neden oldu. Bir televizyon programına katılan sanatçı Müjde Ar, 'Dil kopartmak eylemini tarikatlara verilmiş bir talimat olarak algıladığını' söyledi. Sanatçı Ar, 'Hiçbirimizin can güvenliği yok' dedi.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel de kişisel sosyal medya hesabından konuyu değerlendirdi. Özel, “Karşımızda artık tükenmiş umudunu hamasete gerilim ve şiddete bağlamış bir Tayyip Erdoğan var. Sezen Aksu'yu hedef göstermenize sessiz kalacak değiliz. Türkiye'yi sanatçılarının, aydınlarının, gençlerinin sindirildiği bir üçüncü dünya ülkesine çevirmenize izin vermeyeceğiz!!!” ifadelerini kullandı.





Sanatçı Sezen Aksu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkısı, Hz. Adem ve Hz. Havva'ya yönelik ifadeler nedeniyle tartışılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün bir açıklama yaparak konuya dahil oldu.Cuma namazını Üsküdar'da bulunan Çamlıca Cami'nde kılan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 yılında çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısındaki sözler sebebiyle gündem olan sanatçı Sezen Aksu'yu hedef aldı. Erdoğan, "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" dedi."Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir."CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sosyal medya hesabından Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, “Sanat, sanatçı düşmanlığına gelinceye kadar düpedüz ve apaçık kadın düşmanlığı… Gerisi ve gerekçesi tamamen teferruat… Yetti artık! Bu ülkede bir kadının bile dilini koparamayacaksın! O çok kadınlar, tek adamların sesini kısmayı başaracak göreceksiniz” dedi.