Erdoğan'ın diploması için AİHM devrede

Evrensel Yol Partisi Genel Başkanı Metin Güler, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasının gerçek olup olmadığının araştırılması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) müracaat etti.



Güler, AİHM'nin raportörleriyle dün görüşerek belgeleri sözlü olarak da anlattı.



GÜLER: AİHM SOMUT DELİLLERİ CİDDİYE ALDI



Güler, AİHM'den ayrılırken sosyal medyadan yaptığı naklen yayında açıklamalarda bulundu.



Güler, “Erdoğan’ın diplomasının fotokopisini aslı gibi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) götürmesi, şebeke suçlarına giriyor. Bir nevi suç örgütü gibi. AİHM, Danıştay’a ve Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurmam gerektiğini söyledi. Belgeyi de oraya vereceğiz. AİHM’nin kendisi bu kurumlarla iletişime geçecek ve 'siz yargılayamıyorsanız ben yargılıyorum' diyecek. Somut delilimizi ciddiye aldılar.” dedi.