Samanyolu Haber /Gündem / 'Erdoğan'ın diplomasının olmadığının en kesin belgeleri' dedi ve paylaştı /20 Eylül 2019 09:55

'Erdoğan'ın diplomasının olmadığının en kesin belgeleri' dedi ve paylaştı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hayatıyla ilgili yazdığı kitaplarla adından söz ettiren yazar Ergün Poyraz, Erdoğan tarafından açılan tazminat davasında, kendisinden 100 bin TL istendiğini belirtti.

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Ergün Poyraz ayrıca, Erdoğan’ın İstanbul İmam Hatip Lisesi’nin diploma kütüğünü paylaştı.


Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Poyraz, “Tayyip'in üniversite hayatının olmadığının en net ve en kesin belgeleri” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul İmam Hatip Lisesi’nin diploma kütüğünü paylaşıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Eyüp Lisesi’ne gittiğine dair bir ibarenin bulunmadığını belirtti.

Poyraz, Tayyip Erdoğan’ın üniversiteye girebilmesi için fark derslerini verip Eyüp Lisesi diplomasına sahip olması gerektiği belirtti.

Daha önce Erdoğan’a ait olduğu söylenen üniversite diplomasının aslını yayımlamıştı. Diplomanın 1994 tarihinde tasdik edildiğini söyleyen Poyraz, Marmara Üniversitesi’nin yayımladığı diplomadan farklı bir diploma olduğunu söylemişti.

Geçtiğimiz günlerde Korkusuz yazarı Can Ataklı, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tartışılan üniversite diplomasının AİHM tarafından incelemeye alındığını duyurmuştu.


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