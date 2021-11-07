Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili mahkemeden yeni karar

Ankara 9. İdare Mahkemesi, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasıyla ilgili yapılan başvuruyu reddetti. Gerekçe olarak özel hayatın gizliliği gösterildi.







Bold'da yer alan habere göre Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasıyla ilgili YSK’ye, TBMM’ye, ÖSYM’ye, MSB’ye, Eyüp Lisesi’ne, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ye başvurarak 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde Erdoğan’ın diploma bilgisinin kamuoyu ile paylaşılmasını istedi.





ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ





10 Haziran 2021’de de Erdoğan’ın diplomasıyla ilgili olarak Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na (BEDK) başvuruda bulundu. HKP’nin başvurusu üzerine toplanan kurul başvuruyu, “özel hayatın gizliliği” kapsamında değerlendirerek oy birliği ile reddetti.





ANKARA 9. İDARE MAHKEMESİ





HKP avukatları 10 Ekim 2021’de BEDK’nin kararının yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi için Ankara 9. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Ankara 9. İdare Mahkemesi, HKP’nin davayı açma ehliyetinin olmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddetti. Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin kararında şu ifadelere yer verildi:





İSTİNAFA BAŞVURULACAK





HKP MYK Üyesi avukat Pınar Akbina, Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin verdiği karara karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesine giderek İstinaf’a başvuruda bulunacaklarını belirtti.